Ouverture définitive du tunnel de jonction entre Isère et Hautes-Alpes

Grenoble, France | AFP | vendredi 15/12/2017 - Le tunnel du Chambon, qui assure la jonction entre l'Isère et les Hautes-Alpes par le massif de l'Oisan, a rouvert de manière définitive vendredi, après deux ans et demi de travaux et juste avant la saison de ski.



Situé près d'un barrage sur la route départementale reliant Grenoble à Briançon, l'ouvrage avait été fermé au trafic le 10 avril 2015 pour raison de sécurité, devant le risque d'éboulement imminent de 600.000 mètres cubes de roche.

Cette opération d'un montant de 24,4 millions d'euros a été financée par le département de l'Isère (45%), de l'Etat (25%) et des deux régions Auvergne Rhône Alpes et PACA (15% chacune).

S'y ajoutent 8 millions d'euros pour la route de secours, une piste qui a été goudronnée et sécurisée, et qui pourrait servir d'itinéraire de cyclotourisme à l'avenir.

Le tunnel comporte 500 mètres de l'ancien tracé et 500 mètres nouvellement creusés dans la montagne, "en un temps record vu le degré de technicité du chantier", selon le département.

"Les saisons touristiques ont pu être sauvées grâce à la construction de la route de secours qui, avec le passage de 900.000 véhicules depuis sa création, a permis de restaurer la liaison" entre les deux départements, s'est félicité le département de l'Isère.

La réouverture temporaire du tunnel en décembre 2016 puis durant l'été a permis de relancer l'activité touristique.

La station de la Grave, au pied de la mythique montagne de la Meije, dépend en effet beaucoup de la clientèle du bassin grenoblois, tout comme les villages alentours qui ont souffert d'une certaine asphyxie économique.

Le tunnel du Chambon voit passer quelque 2.000 voitures par jour hors saison, 4.000 en été et 7.000 en hiver.