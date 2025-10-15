

Ouverture de l’appel à projets FEAC 2026

Tahiti, le 8 novembre 2025 - L’appel à projets du Fonds d’aide aux échanges artistiques et culturels pour les Outre-mer (FEAC), qui vise à favoriser la circulation des œuvres, des artistes et des professionnels de la culture entre les Outre-mer, l’Hexagone et les environnements régionaux, est ouvert jusqu’au 2 février 2026.



Dans un communiqué diffusé vendredi, le haut-commissariat annonce que l’appel à projets du Fonds d’aide aux échanges artistiques et culturels pour les Outre-mer (FEAC), est ouvert jusqu'au 2 février 2026. il rappelle à cette occasion que le FEAC vise à « favoriser la circulation des œuvres, des artistes et des professionnels de la culture entre les Outre-mer, l’Hexagone et les environnements régionaux, dans une logique de réciprocité et de coopération ».



Les projets éligibles à cet appel d'offres sont les projets de création, de diffusion, de formation ou de valorisation du patrimoine impliquant une mobilité entre les Outre-mer et l’Hexagone ou entre territoires ultramarins et leur environnement régional (Bassin Pacifique, Caraïbes, océan Indien, etc.). Les structures culturelles, associations, institutions, et artistes ou professionnels de la culture domiciliés dans les Outre-mer sont aptes à répondre à cet appel d'offres.



Un réajustement possible



Les dossiers complets doivent être déposés le lundi 2 février 2026 au plus tard, 23h59 (heure de Paris). Le 3 février 2026, la liste de l’ensemble des candidatures déposées sera transmise aux services déconcentrés et ces derniers auront jusqu’au 23 mars 2026 pour donner leur avis via les annotations privées sur le site "Démarches simplifiées".



La commission nationale d’attribution des subventions se tiendra le 14 avril 2026. En amont de la commission, des échanges entre la DGOM, l’administration centrale du ministère de la Culture et les services déconcentrés permettront, le cas échéant, un réajustement de la liste des projets à retenir.

Contact



Bureau de la mission aux affaires culturelles du Haut-commissariat

Tél. : (689) 40 46 87 00 - Mél :

BP 115 – 98713 Papeete – Avenue Pouvana’a a Oopa

www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr



Pour toute demande d’information complémentaire :Bureau de la mission aux affaires culturelles du Haut-commissariatTél. : (689) 40 46 87 00 - Mél : [email protected] BP 115 – 98713 Papeete – Avenue Pouvana’a a Oopa

Rédigé par Garance Colbert le Samedi 8 Novembre 2025 à 10:36 | Lu 138 fois



