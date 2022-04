Ouverture d’une ligne entre Nouméa et Singapour le 1er juillet 2022

Nouméa, France | AFP | mardi 12/04/2022 - Air Calédonie International (ACI) va ouvrir une nouvelle ligne en direction de Singapour à compter du 1er juillet 2022, offrant une nouvelle route entre la Nouvelle-Calédonie et la Métropole en plus de celle transitant par le Japon, ont indiqué mardi ses dirigeants.



Dans un premier temps, ACI effectuera deux rotations par semaine vers Singapour, puis trois dans un délai qui n’a pas été précisé. Elles s’ajouteront aux 4 dessertes hebdomadaires à destination de Tokyo, qui permettent aux passagers de rejoindre Paris par le trajet le plus direct, via Air France.



"Dans un contexte où le survol de la Sibérie (en raison de la guerre en Ukraine, ndlr) n’est plus autorisé, la ligne Singapour-Paris offrira une alternative complémentaire à l’actuelle ligne Tokyo-Paris, avec un temps de vol réduit de 2 à 3 heures", a indiqué la compagnie territoriale calédonienne dans un communiqué.



Après deux ans de pandémie et de baisse drastique de ses opérations, ACI a désormais repris la desserte du Japon, de l’Australie, de la Polynésie française et à compter du 8 mai prochain de la Nouvelle-Zélande. Fidji, Wallis et Futuna et le Vanuatu sont encore en attente.



"Nous avons perdu 30 milliards CFP (250 millions d’euros) de chiffre d’affaires en trois ans mais l’exercice 2021 a été bénéficiaire. 2022 sera difficile parce que nous relançons les vols mais ils ne sont pas pleins, la reprise est lente", a déclaré Didier Tappero, directeur général d’ACI lors d’une conférence de presse.



Pour résister à la crise, la compagnie a obtenu un prêt garanti par l’État de 40 millions d'euros, réduit sa flotte et lancé un plan de départs qui a concerné 100 de ses 500 salariés, tandis que les employés restants ont accepté des baisses de salaires.



Fin 2022, ACI, détenu à 99,4% par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, espère avoir retrouvé 50% de son trafic, qui se montait en 2019 à 420.000 passagers transportés.

le Mardi 12 Avril 2022 à 05:36 | Lu 55 fois