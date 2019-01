Ouverture d'une enquête relative à l'installation d'une déchetterie à Punaauia

Le Journal officiel publiait dans son édition du 22 janvier 2019 un arrêté portant, "ouverture de l'enquête de commodo et incommodo sise dans la commune de Punaauia, dans le cadre de la demande d'autorisation ICPE (Installation classée pour l'environnement) de 1classe formulée par le syndicat Fenua Ma, relative à l'installation et l'exploitation d'une déchetterie." L'enquête doit débuter le 12 février et se terminer le 12 mars prochain.Maxime Derock est entre autre désigné pour remplir les fonctions de commissaire-enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public à la mairie les jours suivants : les 19 et 26 février, et les 6 et 12 mars.

Une déchetterie pour les encombrants



Ce projet de déchetterie est donc porté par le syndicat mixte Fenua Ma, spécialisé dans la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française depuis le début des années 2000. "Un projet de déchetterie cela fait 18 ans qu'on en parle avec la mise en place d'un réseau global pour les 12 communes de Tahiti qui ont adhéré au syndicat", indique Benoit Layrle, directeur de Fenua Ma. Avant d'ajouter, "en mai dernier Rony Tumahai, feu maire de Punaauia, a pris les devants pour que sa commune puisse accueillir ce projet. Il est décédé depuis mais le projet se poursuit."



La déchetterie devrait être installée dans la zone industrielle de la Punaruu, et devrait notamment accueillir les déchets encombrants (ferraille, plastique, polystyrène et pneu) des habitants de la commune de Punaauia.



Pour rappel Fenua Ma gère déjà à Punaauia la station de la Punaruu qui accueille tous les déchets des communes de Punaauia et de Paea, soit près de 10 000 tonnes par an. Elle a été mise en place afin de limiter les déplacements des camions des communes vers le Centre d’enfouissement technique (CET) de Paihoro ou le Centre de recyclage et de transfert (CRT) de Motu Uta.



Selon le syndicat mixte, en moyenne à Tahiti, chaque personne produit un kilo de déchets par jour, soit 365 kilos par an et par habitant. Dans la zone urbaine nous avons une moyenne de 450 kilos par habitant, alors que dans les communes rurales, la moyenne tourne plutôt aux alentours de 280 kilos par an.