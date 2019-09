Ouragan Humberto: 28.000 personnes sans électricité aux Bermudes

Hamilton, Bermudes | AFP | jeudi 19/09/2019 - L'ouragan Humberto se dirigeait jeudi vers le nord de l'Atlantique après avoir frôlé les Bermudes, où il a soufflé des toits et privé 28.000 personnes d'électricité, selon des météorologues et la presse locale.



Aucune victime n'est à déplorer dans ce petit archipel britannique prisé de la jet-set, ont indiqué des responsables, mais les habitants avaient été appelés à se cloîtrer chez eux en raison des lignes électriques et des arbres arrachés.

De catégorie 3 sur 5, Humberto était porteur de vents violents et d'une pluie battante.

"Nous avons surmonté une nuit vraiment difficile", a dit le ministre bermudien de la Sécurité nationale, Wayne Caines, cité par le journal Royal Gazette.

La compagnie électrique des Bermudes, Belco, a indiqué que plus de 28.000 clients étaient sans courant à cause de la tempête.

La saison des ouragans dans l'Atlantique, qui se poursuit jusqu'au 30 novembre, s'est intensifiée ces dernières semaines. L'ouragan Dorian a dévasté une portion des Bahamas, faisant au moins 52 morts.