"Oudinot du pouvoir d'achat": le gouvernement présente un dispositif de lutte contre l'inflation dans les outre-mer

Paris, France | AFP | jeudi 08/12/2022 - Le gouvernement a présenté jeudi un dispositif de lutte contre l'inflation dans les outre-mer par lequel il entend "mobiliser tous les acteurs concernés pour permettre une stabilisation, voire une baisse des prix des biens et services de grande consommation".



"Le match ne fait que commencer", a déclaré le ministre délégué aux outre-mer Jean-François Carenco jeudi, lors de la présentation du dispositif "Oudinot du pouvoir d'achat", qui vise à compenser l'inflation en outre-mer, notamment par le blocage des prix de certains produits et services.



Des négociations ont ainsi été menées au niveau local par le biais des préfets, afin de conduire à "des accords renforcés de modération des prix", basé sur le système pré-existant du Bouclier qualité prix (BQP), selon un document du ministère de l'Intérieur et des outre-mer.



Créé en 2017, le BQP fixe, par le biais d'une négociation annuelle, le prix d'un panier de produits de première nécessité dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), adapté en fonction des habitudes alimentaires de chaque territoire.



Avec le retour de l'inflation et la mise en place de la démarche Oudinot du pouvoir d'achat "les paniers BQP ont été enrichis" à davantage de produits et d'acteurs, "formant le BQP+".



En Guadeloupe, "le prix maximum (du BQP, NDLR) est désormais de 299€ pour 106 produits", contre 320 euros en avril dernier. Aussi, six offres de services de téléphonie y sont désormais proposés par trois opérateurs, en plus des 70 nouvelles références de produits non-alimentaires et services compris dans le BQP+.



A Mayotte, entre autres, l'octroi de mer, c'est à dire la taxe applicable à la plupart des produits importés dans les régions d'outre-mer françaises, a été baissé voire supprimé sur 11 produits de grande consommation parmi lesquels les ailes de poulet, qui constituent "la base de l'alimentation maoraise".



Parmi les autres engagements pris, celui de favoriser les produits locaux mais également renforcer l'offre en marques distributeur, qui ne constituent que 11% du panier en outre-mer, contre un tiers en métropole.



En Martinique, les signataires de la charte Oudinot se sont ainsi engagés à proposer "30% ou plus de produits de marques distributeurs" parmi leur produits du BQP+.



L'inflation en France métropolitaine s'élève à 5,6% sur un an, contre 2,7% en Guyane, 3,5% en Guadeloupe, 3,8% en Martinique 3,9% à la réunion et 4,1% à Mayotte, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.