Ottmarsheim 2 - Métal 3

PAPEETE, le 30 septembre 2019 - Heimanu Taiarui, surnommé Métal à Papara d’où il est originaire, a marqué les trois buts qui ont permis à son équipe métropolitaine, le FC Muepach, de s’imposer face à Ottmarsheim, lors du quatrième tour de la Coupe de France qui s’est déroulé ce week-end en Alsace. Le match n’était pourtant pas bien engagé puisque c’est l’équipe de Ottmarsheim qui a ouvert le score à la 16e. Mais le Tahitien a su profiter d’un ballon relâché par le gardien adverse pour permettre à son équipe d’égaliser une première fois. (1-1)



Ottmarsheim marque de nouveau à la 34’ mais dix minutes plus tard (42’), Heimanu Taiarui adresse une frappe imparable des vingt mètres qui remet les deux équipes à égalité 2-2. Pour finir en beauté, à la 80’, Metal tente et réussit un lob magistral des quarante mètres qui donne la victoire à son équipe.



Le FC Muespach jouera donc le cinquième tour de la Coupe de France en grande partie grâce aux exploits de Heimanu Taiarui lors de ce match. Metal, rappelons-le, a quitté son métier de pêcheur pour s’installer en Suisse. Il joue à Muespach, en métropole, tout près de la frontière suisse. Il a reçu le Ballon d’Or décerné par la Fifa au meilleur joueur de beach soccer lors de la Coupe du monde en 2015 au Portugal.



Il n’est pas le seul tahitien de l’équipe puisque Tehei Hauata et récemment Heiarii Tavanae ont fait également le choix de l’exil et jouent dans cette même équipe de Muespach. C’est la première fois que le club alsacien accède au cinquième tour de la Coupe de France.

