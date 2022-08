Otan: le Parlement français ratifie l'adhésion de la Suède et de la Finlande

Paris, France | AFP | mardi 02/08/2022 - Le Parlement français a ratifié les protocoles d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Otan, par un vote de l'Assemblée nationale mardi, après la décision historique de ces deux pays de renoncer à leur neutralité en raison de l'invasion russe en Ukraine.



Les députés ont adopté le texte par 209 voix contre 46 avec le soutien de LR (droite), du Parti socialiste (PS) et des écologistes, l'abstention du RN (extrême-droite) et le vote contre de LFI (La France Insoumise, gauche radicale).



Suède et Finlande ont toutefois besoin d'une ratification des trente Etats membres de l'organisation pour bénéficier de la protection de l'article 5 de la Charte de l'Otan en cas d'attaque.



Et la Turquie menace de "geler" le processus, en accusant les deux pays scandinaves de bienveillance envers le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et ses alliés qu'Ankara considère comme des organisations terroristes.



La France rejoint "vingt alliés" qui "ont déjà ratifié les protocoles", a indiqué la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna.



La cheffe de la diplomatie française a souligné la "décision historique et majeure" de la Suède et de la Finlande dont "la neutralité constituait jusqu'ici un principe cardinal".



Ce "tournant" provient du "bouleversement de nos repères géopolitiques" avec l'invasion russe en Ukraine, le recours d'une "puissance" à "la force brute" avec une "violence inouïe", des "exactions, viols, assassinats et déportations", a fustigé la ministre.



Avec l'Otan, il "s'agit de défense collective" et "en aucun cas d'être offensif", a rappelé Mme Colonna.



"Pour l'Otan, c'est l'heure du réveil" après "la mort cérébrale" décrite par Emmanuel Macron, a estimé le président centriste de la Commission des Affaires étrangères Jean-Louis Bourlanges (MoDem, centriste).



L'insoumis Aurélien Saintoul a dénoncé un "processus dangereux" avec la "superposition de l'Otan" et de l'Union Européenne.



A l'extrême droite, Laurent Jacobelli (RN) a critiqué "un signal de défi à la Russie", avec ce processus d'adhésion, en présentant l'Otan comme une "vitrine commerciale du complexe militaro-industriel" des Etats-Unis.



La droite LR a soutenu cette adhésion "légitime" de "partenaires" qui "contribuent régulièrement aux opérations de l'Otan". Mais "le fait que l'Europe de la défense ne soit pas une garantie de protection suffisante doit nous interpeller", a souligné Michèle Tabarot (LR).



Le socialiste Alain David a jugé que le contexte géopolitique rendait cette adhésion à l'Otan "nécessaire". Il a critiqué "l'odieux chantage de la Turquie" sur le sujet, à propos des Kurdes.

