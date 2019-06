Oscar Temaru s’explique face aux juges

Bien que partie civile dans ce procès, la commune de Faa’a, que vous représentez, défend la position d’Oscar temaru. N’est-ce pas un peu paradoxal ?



« Le procureur de la République a considéré que la commune de Faa’a a été une victime dans ce dossier et le conseil municipal considère les choses autrement. Car si les 30 000 habitants de la commune de Faa’a s’estiment victimes d’Oscar Temaru, il faudrait s’interroger sur la manière dont ils ont pu voter pour lui au premier tour en 1983, en 1989, en 1995, en 2001, en 2008 et en 2014. C’est-à-dire qu’à cinq reprises, ces habitants ont renouvelé leur confiance vis-à-vis de M. Oscar Temaru. Dans ce dossier, le procureur de la République estime que nous devons nous présenter à l’audience. Alors, certes, nous nous présentons, mais nous allons tout de même dire au tribunal qu’à la différence du procureur de la République, nous ne nous considérons pas comme des victimes. Nous devrons quand même faire entendre notre voix. »



Vous êtes donc partie civile par obligation ?



« Certainement. C’est la vision du procureur de la République qui considère, parce qu’il a besoin que son dossier soit consolidé, qu’au travers de la commune de Faa’a, il aura notre soutien. Mais ce n’est pas le cas. Pour celui qui représente la commune de Faa’a aujourd’hui, M. Robert Maker, et pour le conseil municipal à l’unanimité, ils ne voient pas les choses de cette manière. Ils ne comprennent pas que l’on puisse reprocher à Oscar Temaru une prise illégale d’intérêt alors qu’ils ont voté ces subventions à l’unanimité. Et s’il fallait engager de nouvelles poursuites aujourd’hui, il faudrait que le procureur de la République ait le courage de poursuivre non pas M. Temaru seul mais l’ensemble du conseil municipal. »



Au regard de votre longue carrière d’avocat, vous pouvez comprendre que l’on s’étonne que la partie civile soit du côté de la défense ?



« Non, ce n’est pas du tout étonnant. Je vais vous donner un exemple très récent. M. Benoît Kautai a été condamné pour « détournement de fonds publics » et nous venons d’apprendre que le Pays, partie civile, a décidé de ne pas réclamer de dommages et intérêts alors que les faits sont avérés. »