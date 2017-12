Ordures, nuisances sonores, gare aux amendes à Papeete !

PAPEETE, le 11 décembre 2017- Le maire de Papeete, Michel Buillard, a présenté lundi deux nouveaux arrêtés pour lutter contre les nuisances sonores et les mauvais comportements en matière de déchets et d’ordures dans la capitale. Si la prévention reste toujours un pilier important de la politique du tavana dans ces domaines, la ville compte désormais passer à la phase de répression contre certains cas.



Fiu des sacs d’ordures en vrac le long des trottoirs, des carcasses de voitures et des bruits à outrance, la mairie de Papeete a décidé de s’armer de nouvelles réglementations pour gagner ce combat et faire de la capitale une ville calme et propre.

Après avoir modifié le code de l’Environnement en 2016, qui permettait à la police municipale des sanctions pécuniaires immédiates, le maire a dévoilé lundi un arrêté portant « réglementation du dépôt, de l'abandon ou du rejet de déchets, d'ordures ou de détritus de toutes natures ou d'objets et matériaux quelconques ».

L’objectif de cet arrêté est d’actualiser des textes obsolètes aux nouvelles réalités. Dorénavant la police municipale aura davantage de moyens répressifs pour sanctionner rapidement et efficacement les infractions. Et s’ils ne veulent pas devoir payer une amende de 4 150 francs, 8 100 francs ou 16 100 francs selon le degré des infractions, les habitants de la capitale vont devoir adopter des gestes et des pratiques plus écolos et ce pour le plus grand bonheur des trottoirs et rivières de la ville !