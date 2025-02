Oraihoomana Teururai complète la "dream team"

Tahiti, le 14 février 2025 - Comme attendu, Oraihoomana Teururai devient le nouveau ministre du Foncier, du Logement et de l'Aménagement. C'est Warren Dexter qui récupère les Télécoms et la tutelle de l'OPT jusqu'ici détenus par Vannina Crolas. Petite nouveauté, un nouveau portefeuille est confié à Jordy Chan : la Décentralisation pour développer le sud de Tahiti.





"C'est un petit remaniement. Aujourd'hui, rien de spectaculaire ni d'inattendu", a d'emblée déclaré le président du Pays Moetai Brotherson ce vendredi après-midi à la présidence. "La principale annonce est la nomination d'un nouveau membre de la dream team, Oraihoomana Teururai au Foncier, au Logement et à l'Aménagement où il y a beaucoup d'attente". Ancien directeur de la Délégation à l'habitat et à la ville, il est passé par la direction de l'OPH pendant trois petits mois avant de rejoindre l'équipe du président du Pays sur le volet logement que détenait jusqu'à présent Moetai Brotherson. "Il a eu une période d'essai de six mois comme conseiller spécial sur ces questions-là. Ça lui a donné le temps de bien réfléchir avant d'accepter parce que ce n'est pas évident de devenir ministre", a expliqué le président, certain que ces "trois portefeuilles sont entre de bonnes mains".



Sans vouloir s'étendre outre mesure sur la feuille de route qui lui a été confiée, le nouveau ministre entend s'atteler à "répondre à la demande qui est très forte", en annonçant la construction de "600 fare d'ici la fin de l'année". Oraihoomana Teururai compte ainsi mettre l'accent sur la construction de logements, le président du Pays ayant "présenté des textes avec le ministre des Finances pour permettre l'intervention de la Banque des territoires pour soutenir cette production", et promet "d'autres mesures dans les semaines à venir". À plus court terme, il a salué les deux nouveaux dispositifs actés en conseil des ministres mercredi, à savoir le prêt à taux zéro et l'aide au paiement du loyer qui doivent s'appliquer "au 2e semestre de cette année", et qui vont dans le bon sens pour apporter une réponse aux Polynésiens en mal de logement.



Un gouvernement en mal de parité



Les Télécoms et la tutelle de l'OPT passent de Vannina Crolas à Warren Dexter, le président du Pays ayant expliqué "qu'au bout d'un an et demi, le diagnostic est qu'il faut une approche plus financière, et même bancaire sur ce dossier". Mais encore ? "C'est encore trop tôt pour répondre", a réagi le ministre des Finances Warren Dexter qui a simplement indiqué qu'il resterait fidèle à ses principes de "concertation" pour "rassurer les forces vives".



Petite nouveauté, un nouveau portefeuille est confié à Jordy Chan qui hérite ainsi de la Décentralisation, le président du Pays souhaitant d'abord se "concentrer sur Tahiti et le développement du sud de l'île" avant de s'attaquer aux archipels.



Enfin, concernant les transports aériens domestiques, "ça va attendre un peu", a précisé Moetai Brotherson, confirmant que ce portefeuille serait néanmoins bien transféré à la présidence "d'ici trois à six mois, le temps de mettre les bonnes personnes au bon endroit".



Voilà donc la "dream team" à nouveau au complet avec dix ministres dont seulement trois femmes. Une parité pourtant souhaitée au départ par le président du Pays. "Mais il ne faut pas non plus être dogmatique. Si ça peut compenser, je porte la jupe", a ironisé le président qui confie ne pas avoir "tant de candidatures féminines que ça". Et "entre la popote et les gamins, je caricature, mais c'est difficile".