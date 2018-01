Opération réussie pour le Tere fa'a'ati ia Mo'orea 2018

MOOREA, le 3 janvier 2018 - Les participants étaient nombreux cette année pour cette nouvelle édition, qui s'est tenue mardi. L'objectif de la commune est de sensibiliser les habitants sur les comportements à risques lorsqu'ils sont sur la voie publique. Des stands étaient également mis en place à Vaiare.



La commune de Moorea Maiao, en partenariat avec le contrat de ville, le comité des Accidents de la voie publique (AVP) et de diverses associations, a organisé son traditionnel Tere Fa'a'ati Ia Moorea, mardi.



Ce tour de l’ile rencontre toujours autant de succès auprès de la jeune population de l’ile sœur puisqu’on comptait, selon les organisateurs, près de 1 500 participants, dont 500 deux-roues, pour cette dixième édition.



Le départ des véhicules était donné comme prévu à 10 heures, à partir de la salle omnisports de Papetoai pour une arrivée à Paopao, en fin de journée.



Alors qu’aucun accident mortel n’était à déplorer sur la route de Moorea, en 2016, il y a eu, malheureusement, trois accidents mortels en 2017. D’où la ferme volonté des organisateurs de redoubler leurs efforts dans les ateliers de sensibilisation sur la sécurité routière et les comportements à risques. Plusieurs stands ont été mis en place, à Vaiare.



Outre des questionnaires sur les règles de sécurité et du code de la route, les jeunes ont également participé, au concours de vélo et du plus beau deux-roues.



" Le tour de l’ile s’est très bien passé aujourd’hui, avec les jeunes référents de chaque commune qui ont bien assuré. Mais il faudra du temps pour que nos jeunes assimilent les gestes de sécurité. Il faudra sans cesse les rappeler " explique Rebecca Temarii, 2ème adjointe au maire en charge de la jeunesse et du contrat de ville.



L’objectif de la municipalité, pour cette nouvelle année 2018, est de faire baisser le nombre d'accidents à Moorea.