Opération nettoyage de "la route des chicanes" amorcée, les médias écartés

Notre-Dame-des-Landes, France | AFP | lundi 22/01/2018 - L'opération de nettoyage de la route d'accès à la ZAD, baptisée "route des chicanes", réclamée par le gouvernement après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, a été amorcée lundi matin, loin du regard des journalistes tenus à l'écart.



Alors que de nombreux volontaires affluent vers le site de nettoyage en réponse à l'appel lancé par les militants antiaéroport samedi, les accès à la "route des chicanes" sont tenus lundi par quelques zadistes, filtrant les arrivées, a constaté une journaliste de l'AFP.

Selon des élus écologistes, ils étaient 400 lundi matin pour participer au nettoyage. "Le tri sélectif fonctionne à fond: il y a une benne de bois, une de béton, une benne de pneus, une de chicanes. Les cabanes ont commencé à être démontées, une première caravane a été vidée totalement", a décrit Pascale Chiron, élue EELV de Nantes, qui précise qu'il a été demandé aux volontaires de revenir mardi pour continuer.

Selon Jean-Paul Naud, maire (sans étiquette) de Notre-Dame-des-Landes, le nettoyage nécessitera "trois jours complets". "Il faut montrer sur cette première étape (la réouverture de la D281) qu'on est capables de s'entendre, de discuter ensemble", a-t-il souligné. "Après il y a la réfection complète de la voirie, la signalisation".

La route D821 a été fermée en 2013 par les autorités. Elle a été ensuite livrée aux ronces, obstruée par divers obstacles (pneus, épaves de véhicules, barricades en tous genres) et "gardée" quasiment en permanence depuis des cabanes et miradors.

Pour Françoise Verchère, coprésidente du collectif Cedpa dont l'avenir est en discussion, "cette route, elle est symbolique" et son interdiction par des chicanes "a été faite à un moment de lutte très forte pour empêcher la destruction du bocage".

Des agriculteurs avec leurs tracteurs, souvent munis de remorques et de bennes, ont débuté le déblaiement. L'un d'entre eux, de la cabine de son "tracteur vigilant", explique: "On nettoie ce qu'on a été obligés de mettre en place pour arriver à nos fins".

De nombreux habitants des environs et des soutiens des opposants à l'aéroport se sont rendus également à pied vers le lieu de rendez-vous, transportant pelles et sacs poubelles, comme Alain, un riverain, bonnet sur la tête et pelle en main, "par solidarité et par volonté d'apaisement".

Un cortège en permanence sollicité par les cameras et micros des journalistes, parqués à l'entrée du site, dans un climat assez tendu, sous la bruine et le vent.

Le projet d'aéroport "n'a plus lieu d'être, donc il faut nettoyer. Y'a du boulot", souligne Madeleine, habitante de Fay-de-Bretagne, "souvent passée" sur cette départementale.

- Menace de fermeture -

"Il y a du travail", admet Vincent Delabouglise, membre du collectif d'organisations agricoles Copain 44. "C'est une opération collective. On a décidé de ne pas communiquer là-dessus, on vous demande de respecter ça", justifie-t-il. "Dès que les travaux seront finis ou bien avancés, on convoquera une conférence de presse".

"Pour que tou-te-s puissent y circuler tranquillement, il y a aura immédiatement des ralentisseurs provisoires, puis par la suite des ralentisseurs pérennes, et des voies de passage seront créées pour nos ami-e-s tritons, salamandres et autres habitant-e-s du bocage", avait prévenu samedi dans un communiqué l'Acipa, les opposants historiques.

Le gouvernement a sommé les opposants de rendre les routes bloquées à la libre circulation d'ici la fin de cette semaine, faute de quoi les forces de l'ordre s'en chargeraient.

La décision de la rendre aux automobilistes a fait débat au sein du mouvement hétérogène des antiaéroport, les militants les plus radicaux voulant la maintenir sous leur contrôle.

En invitant ses sympathisants à lever les obstacles jonchant la route, l'Acipa n'a toutefois pas exclu de la refermer "si des menaces d'expulsion venaient à se concrétiser" contre les occupants de la ZAD.

La "route des chicanes" libérée, les discussions s'annoncent plus longues sur le devenir des terres de la zone, notamment sur les "5/600 hectares" selon le maire de la commune (sur 1.650), où les zadistes ont lancé des projets agricoles.

Édouard Philippe a donné aux occupants illégaux jusqu'au 30 mars, fin de la trêve hivernale, pour évacuer les lieux. Les occupants se disent "prêts à négocier" mais refusent toute "expulsion".