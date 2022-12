Opération de contrôles routiers à Raiatea

Tahiti, le 2 décembre 2022 - Des opérations de contrôle routier, opérées conjointement par la gendarmerie nationale et la police municipale, ont été mises en place jeudi à Raiatea. Sur 60 véhicules contrôlés, 39 infractions au Code de la route ont été constatées.



Des opérations de contrôle routier “offensive et dissuasive en matière de répression sur l’ensemble des archipels” sont actuellement mise en place comme l'a annoncé le haut-commissariat dans un communiqué. Jeudi, les opérations se sont déroulées à Uturoa et Taputapuatea sur l'île de Raiatea, en présence de l'administrateur Guy Fitzer.



Cinq gendarmes et trois mūto'i ont été mobilisés pour l'opération. Sur 60 véhicules contrôlés, 39 infractions au Code de la route ont été constatées. Parmi elles, sept défauts d’assurance, deux défauts de permis, trois non présentation de permis, une absence de siège enfant, un défaut de rétroviseur sur un scooter. Les 25 dépistages d'alcool ont tous été négatifs.



Le communiqué annonce que d'autre contrôles sont prévus, notamment de nuit, dans les prochaines semaines. Les automobilistes sont appelés à “avoir un comportement conforme aux règles de la sécurité routière pour éviter l’irréparable”.