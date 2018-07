Opération de contrôle des usagers de la mer

En quoi consistent ces actions ?



« Notre objectif ce week-end et dans les week-end à venir est de faire de la prévention en matière de sécurité en mer. L’Etat est organisé pour répondre à un certain nombre de détresses. A titre d’exemple, l’année dernière, le JRCC (Joint Rescue Coordination Centre) a coordonné 440 opérations qui ont permis de sauver 221 vies. Un grand nombre de ces opérations pourrait toutefois être évité si les usagers de la mer respectaient certains conseils basiques de prévention. L’objectif, aujourd’hui, n’est pas de faire une opération à vocation principalement répressive mais justement de délivrer des conseils de prévention."





Qu’allez-vous faire aujourd’hui ?



« La gendarmerie, la gendarmerie maritime nationale et la police aux frontières (PAF) vont aller au contact des usagers de la mer - des gens en paddle, en bateau etc.… - et leur donner des conseils de prévention : prendre la météo avant de partir en mer, partir avec ses équipements de sécurité, avoir des moyens de communication en état de marche, prendre de l’eau et de la nourriture et prévenir leurs proches de façon à ce qu’ils puissent prévenir le JRCC en cas d’alerte. Le seul numéro à retenir est le 16. »



Vers quoi tendez-vous ? Un relâchement de la part des usagers ?



« Il n’y a pas de relâchement particulier à constater même si l’on regrette dix morts depuis le début de l’année, principalement des accidents de plongée en apnée. Mais les vacances scolaires arrivent et l’on en profite pour donner ces conseils de prévention qui s’inscrivent dans la durée depuis plusieurs années déjà. »



C’est une opération simultanée qui se déroulera donc dans toute la Polynésie ?



« Exactement. Cette opération se fait simultanément à Tahiti et Moorea qui sont les îles les plus peuplées mais cela se fait également aux Tuamotu, aux Australes et aux Marquises grâce aux moyens de la gendarmerie nationale principalement. »