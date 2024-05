Opération d’abandon d’armes à Tahiti et Moorea

Tahiti, le 12 mai 2024 - Du 21 au 31 mai, le haut-commissariat de la République en Polynésie française organise une opération d’abandon d’armes à Tahiti et Moorea.





Si la France compte près de 5 millions de détenteurs légaux d’armes, on estime qu’au moins 2 millions de Métropolitains détiendraient sans titre des armes, principalement de chasse ou issues des Première et Seconde Guerres mondiales.

La plupart de ces armes détenues illégalement sur le territoire national ont été acquises par héritage, le plus souvent sans connaître le cadre légal de détention de ces armes. Avec l’opération d’abandon d’armes organisée du 21 au 31 mai, l’État souhaite offrir à ces détenteurs de bonne foi la possibilité de s'en dessaisir simplement ou de les conserver légalement.

Au Fenua, l’opération d’abandon d’armes se déclinera dans un premier temps sur Tahiti et Moorea, puis s’étendra en fin d’année dans les autres îles de la Polynésie française.

Plusieurs sites de collecte seront mis en place afin de vous permettre de restituer des armes dont vous souhaiteriez vous séparer.

Ces restitutions d’armes et de munitions se feront sans formalités administratives auprès des policiers et gendarmes présents sur les sites dédiés. Si vous souhaitez les conserver, des agents du haut-commissariat seront également présents pour vous aider à enregistrer vos armes.

Pour les habitants de Papeete et Pirae, vous pourrez prendre rendez-vous pour une collecte à votre domicile auprès de la Direction territoriale de la Police nationale via l’adresse mail :

Si vous disposez d’objets dangereux (munitions de guerre, obus, grenades, explosifs, munitions de calibre égal ou supérieur à 20 mm), vous serez également invités à contacter le haut-commissariat de la République à l’adresse mail :

Retrouvez l’ensemble des sites de collecte à Tahiti et Moorea sur le site du Haut-commissariat de la République en Polynésie française :

En 2015, une opération similaire avait déjà été menée pendant quatre mois. 86 armes (73 en zone gendarmerie et 13 en zone police) et 3 800 munitions (2 900 en zone gendarmerie et 900 en zone police) avaient été restituées. Il y a près de dix ans, pistolets, fusils, balles et cartouches, avait fait l'objet d'une destruction à l'armurerie de la gendarmerie au camp de Faa'a. Seules quelques armes qui pourraient encore être exploitables sur le plan judiciaire, et pourquoi pas rattachées à des enquêtes en cours, avaient été préservées à des fins d'analyse par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), en Métropole.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 12 Mai 2024 à 13:40 | Lu 296 fois