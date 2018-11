Opération "Noël ensemble" dans les jardins de Paofai

Au programme des festivités des animations musicales. Concert œcuménique, et concert acoustique d'artistes bien connus au fenua comme Nohorai Temaiana, Maro Ura ou encore Maohi Jam, se tiendront sur une scène à ciel ouvert. Une zone foraine sera également aménagée dans les jardins. Des manèges, et des animations en tout genre (maquillage, photo booth, mascottes, clown) seront organisés pour occuper les plus petits. D'ailleurs le 8 décembre, 1 500 enfants de Tahiti et de Moorea, suivis par les services du ministère des Solidarités, seront invités spécialement pour passer un après-midi festif.



Les plus grands et les plus sportifs d'entre nous pourront se défouler du côté du terrain de beach soccer pour y disputer des matchs de bubble foot. Et pour se retrouver et se détendre en famille, des projections de film sont également prévues. Et pour clôturer les festivités, un feu d'artifice est prévu le 30 décembre, dans la rade de Papeete.



"Un programme festif, pour un public jeune, moins jeune, adulte et familial pour célébrer les fêtes de fin d'année", se réjouit Maratai Teihotaata, coordinateur de l'événement.