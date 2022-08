Onze pompiers marquisiens formés à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 30 août 2022 - Onze pompiers, dont six femmes, des îles du nord des Marquises, suivent actuellement une formation relative à la lutte contre les incendies. Pendant trois semaines, ils vont être formés afin de pouvoir effectuer des interventions efficaces et coordonnées.



La première formation “type incendie” des pompiers des îles du nord des Marquises a lieu en ce moment-même à Nuku Hiva. Stéphane Luu-Dinh de Pirae et Teheiura Hei Dy de Raiatea, deux pompiers formateurs, ont été dépêchés par le centre de gestion des formations (CGF) pour encadrer cette cession financée par la commune de Nuku Hiva. Ayant récemment accueilli plusieurs pompiers volontaires, son maire, Benoît Kautai a souhaité les former de façon optimale.



Ainsi, onze pompiers dont six femmes principalement originaires de Nuku Hiva, participent à cette formation qui s’adresse aux volontaires comme aux professionnels et qui s’étale sur trois semaines. À son issue, ces pompiers marquisiens devront être en mesure de maîtriser le fonctionnement du matériel lié aux incendies, et particulièrement celui des camions de pompiers, puis les bases théoriques et pratiques du protocole d’intervention en matière de lutte contre l’incendie. La communication radio est également au programme puisqu'elle constitue une ressource précieuse pour tous les pompiers, et en particulier pour ceux qui pénètrent dans une structure en feu.



Pour une action coordonnée et efficace

Pour que cet enseignement conséquent soit efficace, chaque matin, les stagiaires sont déployés dans le village de Taiohae pour des exercices mettant en scène les cours théoriques. Cette semaine ceux-ci étaient dédiés au fonctionnement d’un appareil respiratoire autonome, communément appelé réservoir d’air, ou encore aux interventions relatives aux feux de véhicules à énergies alternatives : véhicule hybrides, véhicules électriques, véhicules bicarburant (GPL) ; un exercice nécessitant une intervention très technique et spécifique. Les formateurs ont insisté sur le fait que toutes les méthodes et techniques de base de lutte contre les incendies doivent être enseignées à tous les pompiers volontaires comme aux professionnels pour s’assurer que tous les intervenants sur les lieux d’un incendie fonctionnent exactement de la même manière en vue d’une action coordonnée efficace.

Ingrid Teikiteetini, policière municipale et pompier volontaire.

“Devenir pompier, c’était dans mon ADN”



“J’ai toujours voulu être pompier sans jamais oser franchir le pas. Puis, récemment je suis rentrée dans la police municipale de Nuku Hiva et je me suis dit que le travail de pompier serait vraiment complémentaire à mon métier. C’est comme ça que je me suis inscrite à cette formation. Ça va me permettre d’être plus performante sur tous les types d’interventions. D’autre part j’aime faire de la randonnée en montagne et le fait d’avoir une formation de secouriste et de savoir agir en cas de feu de brousse ou tout autre type d’incendies c’est vraiment un plus. Le travail de pompiers est vraiment dynamique, ça bouge beaucoup, c’est sportif et ça aussi ça me correspond. En fait dans le fond je pense que devenir pompier c’était dans mon ADN.”

Rédigé par Marie Laure le Mardi 30 Août 2022 à 16:07 | Lu 34 fois