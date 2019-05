Onze jours pour tout savoir sur les plantes

PAPEETE, le 20 mai 2019 - La 10e édition des Floralies ouvrira ses portes jeudi à Mama'o sur le thème "Fenua ō te ora, a ara" (Pour notre terre de vie, agissons ensemble), jusqu'au 2 juin. Pour cette nouvelle édition, les exposants seront répartis sur quatre espaces : les fleurs de maman, les plantes dépolluantes, les fruits et légumes du terroir, et les plantes médicinales et aromatiques.



Les floralies reviennent cette année avec son lot de surprises. Cette exposition horticole ouvrira ses portes jeudi sur le site de Mama'o jusqu'au 2 juin.



130 exposants seront présents, durant onze jours, pour vous faire découvrir le fruit de leur labeur. Le thème qui a été retenu par la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL) et la fédération Hei Tini Rau est "Fenua ō te ora, a ara" (Pour notre terre de vie, agissons ensemble). Quatre espaces seront ainsi aménagés : les fleurs de maman, les plantes dépolluantes, les fruits et légumes du terroir, et les plantes médicinales et aromatiques.



Les organisateurs ont décidé d'allier cet événement au festival des Tuamotu. L'idée est de faire découvrir aux visiteurs le large panel des produits locaux proposés par les professionnels du secteur primaire, tout en les invitant à apprécier les spécificités pa'umotu. Des agriculteurs, artisans et transformateurs seront également présents.



Petite nouveauté, cette année, "les exposants n'auront pas de sacs plastiques. Ils seront remplacés par des alternatives disponibles sur place, à la vente" , assurent les organisateurs. Sinon, vous pourrez vous munir de votre propre panier.