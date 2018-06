Ono'u: Papeete toujours plus colorée

PAPEETE, le 7 juin 2018 - Les artistes invités à s'exprimer dans le cadre du 5e festival Ono'u ont offert de nouvelles œuvres à la ville. Cette année les femmes sont à l'honneur, en couleur et en noir et blanc, en petit ou grand format.



Le 5e festival Ono'u s'est installé dans les rues de Papeete cette semaine. Les artistes ont laissé libre court à leur imagination du 2 au 6 juin. Ils sont désormais à Raiatea, sur le port d'Uturoa où ils resteront jusqu'à dimanche. À partir de lundi, ils seront à bora bora puis à partir du jeudi 14 juin, à Moorea.



À Papeete, ce sont l'italien Pixel Pancho, l’Américaine Christina Angelina et la française Vinie qui ont travaillé sur trois murs du centre-ville. Pixel Pancho a signé une œuvre rue Albert Leboucher, Christina Angelina et Vinie rue du général de Gaulle.