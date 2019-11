Ono'u : L'art pour faire le mur

Papeete, le 4 novembre 209 - Pendant dix jours du 15 au 25 octobre derniers, les graffeurs se sont fait plaisir à l'occasion du festival international de graffiti et de street art Ono'u. Pour cette 6e édition, les artistes locaux et internationaux sont allés donner un coup de jeune et de vie aux façades de plusieurs quartiers gérés par l'Office polynésien de l'habitat, à l'occasion des 40 ans de l'office.









Cette fresque en 3D, ou plutôt cette sculpture, a été réalisée par Bordalo II. Initialement prévue sur le mur d'une résidence des Hauts du Tira, les habitants l'ont refusée… elle vient finalement embellir un immeuble loué par l'OPH, située rue Afarerii à Pirae.

L’artiste portugais Bordalo II, dans un style trash art, a réalisé une sculpture de requin marteau composée de matériaux plastiques et d’objets trouvés sur l’île de Tahiti et dans le quartier des Hauts de Vallons avec l’aide des habitants. Une démarche écoresponsable, qui en associant les résidents au processus de création depuis la collecte des matériaux jusqu’à leur fixation, vise à sensibiliser tout un chacun à l’importance du recyclage et la protection de l’environnement au quotidien. Des déchets peut naître la beauté, mais en conférant une valeur esthétique aux ordures qu’il transforme en créatures animales, Bordalo II nous rappelle également que ce sont des êtres vivants que notre société de consommation est en train d’exterminer.