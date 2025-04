"On sera là": une nouvelle chanson de Jean-Jacques Goldman disponible

Paris, France | AFP | vendredi 11/04/2025 - 0Le chanteur et façonneur de tubes Jean-Jacques Goldman, retiré de la scène musicale, a écrit et composé "On sera là", une chanson pour rendre hommage aux blessés de guerre, interprétée par deux artistes jeudi soir et disponible vendredi.



La chanson a été dévoilée en avant-première jeudi soir à la Salle Pleyel à Paris, à l'occasion du concert caritatif "Sentinelles d'un soir", qui récolte des fonds pour le Bleuet de France.



Cette fondation accompagne les blessés de guerre, les pupilles de la Nation et les victimes d'actes de terrorisme, et aide aussi les conjoints partenaires survivants.



"On sera là" est "une chanson conçue comme un hommage vibrant à la résilience et au courage", selon le Bleuet de France, qui salue "un geste fort de solidarité" de la part de Jean-Jacques Goldman.



Elle a été interprétée sur scène par Yvard, ancien gendarme mobile spécialisé dans l'antiterrorisme, devenu chanteur rock, ainsi qu'Eloïz, ancienne militaire de la gendarmerie révélée dans "La France a un incroyable talent" (M6) et connue pour son air folk "Hey Bro", sorti en 2024.



"Si tu flanches quand ta vie penche / Si tout tremble autour de toi / Si tu manques d'essence ou de sens / appelle et nous serons là", chante Yvard dans le premier couplet.



Le titre est disponible depuis minuit sur les plateformes de streaming.



Discret par nature, Jean-Jacques Goldman, 73 ans, n'avait sorti de disque ni donné de concert depuis 2002. Pilier des Enfoirés pendant 30 ans, pour qui il a écrit "La chanson des Restos", il avait "passé la main" en 2016.



Avec quelque 30 millions d'albums et de singles écoulés en quarante ans de carrière, "JJG" est une des personnalités préférées de Français, grâce à sa longue liste de tubes dont "Je te donne" et "A nos actes manqués", qui ont bercé les années 1980-90.

