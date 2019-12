On re-glisse au skate-parc de Tipaerui

Tahiti, le 12 décembre 2019 – Après plusieurs mois de travaux, les nouvelles installations du skate-parc de Tipaerui ont été officiellement inaugurées mercredi soir.



Le skate-park situé à l’entrée de la ville de Papeete a été officiellement inauguré mercredi soir par la ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, Christelle Lehartel, en présence du directeur de l’Institut de la jeunesse et des sports (IJSPF), Ariitea Bernadino. « La construction de ce type d’équipement sportif est une priorité pour le gouvernement. Il s’agit d’un espace dédié aux jeunes et moins jeunes de la Polynésie française pour qu’ils s’expriment dans la pratique d’activités sportives, comme dans ce cas avec le skateboard, le bicycle moto cross (BMX), la trottinette ou encore le roller », indique la présidence dans un communiqué.



Un investissement de 18 millions Fcfp a d’abord été mobilisé pour la réalisation de cette structure. Puis, cette année, afin de terminer les travaux, l’IJSPF a mobilisé plus de 35 millions Fcfp. Une dernière phase de travaux pour compléter le plateau existant et répondre pleinement aux attentes de la jeunesse pratiquant ces sports doit être réalisée en 2020. Jeudi soir, la ministre a salué le travail effectué et encouragé la pratique du sport « vecteur de bien-être et de santé, la pratique d’une activité sportive régulière contribuant en outre au lien social dans les quartiers et les communes ».