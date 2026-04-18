

Vers un retour de Julien Mai à Makatea

Tahiti, le 12 mai 2026 - Pas de retour aux urnes non plus à Rangiroa en raison de l’inscription d’une candidate sur deux listes différentes, estime le rapporteur public du tribunal administratif, puisque cela n’a pas altéré les résultats des élections municipales. En revanche, il convient selon lui de “rectifier” le nombre de sièges. Ainsi, il demande l’annulation de l’élection de Alpha Ioane et la proclamation de Julien Mai de la liste Tapura dans la commune associée de Makatea.



Le rapporteur public du tribunal administratif a considéré que cette double inscription n’a pas altéré la sincérité des élections municipales à Rangiroa. D’autant que la candidate Hélène Manafenuaroa était en 13e position sur la liste Te reo api no Mihiroa menée par Éléana Herlemme et 10e sur la liste Na motu e maha menée par Hiria Teheiura.



Le rapporteur public a également rappelé que ces deux listes ont eu un siège chacune, dont un siège à Makatea pour la liste Na motu e maha, et que par conséquent, la candidate Hélène Manafenuaroa n’a pas été élue. Le rapporteur a conclu qu’il n’y a eu “aucune incidence sur la composition du conseil municipal”.



Le rapporteur a aussi rappelé que les listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne peuvent figurer dans la répartition des sièges. Et à Makatea, la liste Na motu e maha menée par Hiria Teheiura a obtenu un siège “alors qu’elle aurait dû être écartée de la répartition des sièges”.



Ainsi, le rapporteur public du tribunal administratif demande à annuler l’élection de Alpha Ioane en tant que tāvana de Makatea et de proclamer Julien Mai à la place.



La décision sera rendue le 26 mai prochain.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 12 Mai 2026 à 19:44 | Lu 193 fois



