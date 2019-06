« On ne peut pas célébrer le 29 juin par un faste indécent »

FAA'A, le 27 juin 2019. Le Tavini Huira’atira commémorera samedi l’annexion de la Polynésie française le 29 juin 1880. » On ne peut pas célébrer cette date par un faste indécent alors que des personne sont mortes pour leur liberté », souligne Vannina Crolas, nouvelle secrétaire générale du parti bleu.



Le Tavini Huira’atira, qui a pour objectif de « conquérir et d’exercer le pouvoir » souhaite montrer une image rajeunie. C’est donc le tout nouveau secrétariat général, mené par Vannina Crolas, entouré notamment de Steve Chailloux, secrétaire général adjoint en charge de la formation, et de Tutea Mollon, en charge de la cellule Stratégie, qui a présenté le programme du 29 juin ce jeudi. « Maintenant nous sommes une équipe. Nous sommes là pour donner une nouvelle impulsion. Nous aurons une fonction d’administration du parti à laquelle on va ajouter un projet de développement du parti » , souligne Vannina Crolas.



Parmi les projets, « on va réorganiser les tomite, faire plus de proximité, souligne Heimata Estall, secrétaire général adjointe en charge de la cellule politique. Aujourd’hui, les tomite sont présents dans 29 % des communes.

Dans le cadre de la formation, le Tavini souhaite mettre en place des enseignements d’histoire. « En tant que citoyen, c’est important de se réapproprier notre historie. C’est elle qui fait ce que nous sommes aujourd’hui », souligne Steve Chailloux.



Le Tavini Huira’atira commémorera samedi l’annexion de la Polynésie française le 29 juin 1880. « C’est une date clé de notre mémoire » indique Vannina Crolas avant de poursuivre : « Notre pays n’a pas été donné à la France. La France l’a conquis par les armes dans le sang », insiste Vannina Crolas. « On ne peut pas célébrer cette date par un faste indécent alors que des personnes sont mortes pour leur liberté. »



Alors que les membres du tavini se réuniront à la stèle Tavararo samedi soir, le gouvernement organise une fête de l’autonomie sur le front de mer, qui sera marquée par un peu d’artifice. C’est Gaston Flosse qui a instauré en 1985 la fête de l’autonomie après que le premier statut d’autonomie ait été accordé à la Polynésie française