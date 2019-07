"On ne peut pas appliquer à un petit atoll les mêmes normes qu'à Paris"

Tout au long du congrès, un espace dédié à la valorisation des actions locales porteuses sera mis en place. Il permettra d’informer les congressistes sur les actions concrètes menées et mises en place par des communes, des acteurs du monde civil, des associations, le Pays et l’Etat à travers plusieurs thèmes :

L’espace initiatives (communes et partenaires) permettra de valoriser les initiatives locales concrètes, qui pourront inspirer d’autres communes pour des adaptations de ces projets au sein de leur propre territoire.

Cet espace pourra aussi favoriser la mise en œuvre de « projets verts » au sein des communes, en proposant des méthodologies et outils disponibles et en mettant en réseau les différents acteurs.

La médiathèque verte (films, musiques...) sensibilisera les visiteurs de manière ludique et animée aux enjeux de la préservation et de la valorisation de notre environnement.

L’espace Gambier (initiatives & artisanat) valorisera le dynamisme et le savoir-faire de la commune hôte, en présentant les différents projets menés sur son territoire et ses savoir-faire traditionnels.



L’espace « réduction et valorisation des déchets » vise une cohérence avec le message délivré tout au long du congrès, par une action exemplaire en matière de réduction et de valorisation des déchets.