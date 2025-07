Omnisports – Le stade Willy-Bambridge étoffe ses infrastructures

Tahiti, le 30 juillet 2025 - La ville de Papeete et son maire Michel Buillard ont inauguré mardi en fin d’après-midi le nouvel espace multisports du stade Willy-Bambridge dédié au basket et au tennis de table en présence des représentants du Pays, de l’État, du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete et des présidents des fédérations concernées.



Le stade Willy-Bambridge, situé à l’entrée ouest de la ville de Papeete et qui porte le nom de l’une des grandes figures du sport polynésien, a été construit en 1967 et n’a cessé depuis d’étoffer ses installations au fil du temps. Réaménagé en 2007 puis en 2023, le site se situe sur un terrain de 8 000 m2 et possède une pelouse synthétique, des agrès annexes au terrain de football, une piste d’athlétisme, la salle polyvalente Maco-Nena, un terrain de beach soccer et, depuis mardi, l’endroit s’est enrichi d’un espace playground avec l’aménagement de deux terrains de basket 3x3 et d’un espace de tennis de table extérieur avec la mise à disposition de quatre tables. Fréquenté quotidiennement par plusieurs centaines de personnes, sportifs occasionnels ou assidus, le stade Willy-Bambridge dispose désormais d’un large plateau de disciplines sportives.



Après la traditionnelle prière d’inauguration, Michel Buillard, le tāvana de Papeete, est intervenu au micro pour confier en substance : “Je suis ému car cette inauguration clôture plusieurs années de travail pour en boucler le financement et je tiens à remercier à cet effet l’État qui est largement intervenu financièrement pour que ce nouvel espace sportif voie le jour. Les actions en faveur du sport et de la jeunesse me tiennent particulièrement à cœur et le stade Willy-Bambridge est un bel outil qui, je le souligne, est ouvert à tout le monde.” Faana Taputu et Gérald Huioutu, respectivement présidents des fédérations tahitienne de basket et de tennis de table, ont à leur tour pris la parole pour souligner tout l’intérêt que les nouvelles installations apportaient à leur discipline.

Partenariat État-commune de Papeete



Le nouveau plateau sportif a nécessité dix mois de travaux et un investissement global de 32,46 millions francs. Comme l’a souligné Michel Buillard, l’État est très largement intervenu dans le financement de l’opération, soit à hauteur de 26,76 millions de francs (82 %) par le biais de l’Agence nationale du sport (ANS) pour 17 millions francs et le syndicat mixte du contrat de ville de l’agglomération de Papeete pour 9,76 millions de francs. La commune de Papeete a financé l’opération à hauteur de 5,71 millions de francs.



Xavier Marotel, le représentant de l’État au titre de secrétaire général du haut-commissariat en Polynésie française, présent lors de l’inauguration, a livré à Tahiti Infos son sentiment : “On est dans le cadre du contrat de ville et donc pour le développement des quartiers et en particulier en faveur des jeunes. On est aussi dans la réutilisation d’une friche et les installations du stade Willy-Bambridge vont permettre en partie de préparer les sportifs en vue des Jeux du Pacifique de 2027. Je veux remercier la ville de Papeete qui s’est mobilisée pour donner à ses jeunes mais aussi à des moins jeunes ce lieu de réunion et de pratique sportive. Tout le travail que l’on est en train de faire avec les collectivités, le Pays et les communes, en matière d’installations sportives, ça va porter pour les Jeux du Pacifique et permettre à Tahiti de donner une magnifique image du Fenua.”



Après les démonstrations des basketteurs et des pongistes, l’inauguration du nouveau plateau sportif s’est conclue par un cocktail. Le stade Willy-Bambridge constitue aujourd’hui un formidable outil moderne et performant pour favoriser le développement de la pratique sportive.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 30 Juillet 2025 à 19:03 | Lu 109 fois