Oise: croyant entrer dans une maison abandonnée, trois ados découvrent un cadavre

Lille, France | AFP | samedi 04/08/2018 - Trois adolescents, qui croyaient entrer dans une maison abandonnée, ont découvert dans un lit un homme âgé mort depuis plus de six mois à Saint-Germer-de-Fly (Oise), a-t-on appris samedi auprès de la gendarmerie.



Vendredi, vers 21H45, ces adolescents entrent dans cette maison située au bord de la route nationale reliant Beauvais à Rouen et "découvrent un corps au premier étage", a indiqué un porte-parole de la gendarmerie, confirmant une information du Courrier picard. D'après le médecin légiste, "la mort de cet homme né en 1946 daterait de plus de six mois", a précisé la gendarmerie.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme sortait peu et vivait reclus chez lui.

La gendarmerie d'Auneuil (Oise) est chargée de l'enquête et une autopsie doit avoir lieu lundi.