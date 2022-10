Octobre rose à Hao

Hao, le 16 octobre 2022- Le centre médical de Hao a organisé, vendredi, une après-midi consacrée à la sensibilisation du cancer du sein dans le cadre de la campagne d’Octobre rose. Une cinquantaine de personnes y ont participé.



Sous la direction du docteur Olivier Jam du centre médical de Hao, une cinquantaine de personnes ont répondu présentes, vendredi, pour participer à une après-midi consacrée à la sensibilisation au cancer du sein. Parce qu’il est important d'agir en amont afin de prévenir cette maladie qui est un véritable enjeu de santé publique, l’équipe du centre médical de l’atoll a donc mis en place une opération dans le cadre d'Octobre rose. Les participants se sont rassemblés dans le hall du centre médical, où Olivier Jam a pu aborder tous les aspects importants du cancer du sein, comme les symptômes, la palpation, le dépistage, les facteurs de risques, etc. Ensuite, un petit parcours sportif à travers le village de Otepa à été organisé. D’un bon pas, et tout de rose vêtus, les participants, représentant plusieurs générations, ont suivi un parcours d’environ 2 kilomètres. À l'issue de cette activité sportive, un debriefing a été organisé autour d'une collation bien méritée avant d'immortaliser le moment avec une photo de groupe.





Olivier Jam, médecin au centre médical de Hao :

“Il y a un vrai intérêt pour le sujet”



“Je suis ravi de cette initiative qui est à mettre au crédit du Pays et qui va dans les sens de ce qui se fait en métropole et ailleurs. Je trouve que dans beaucoup de territoires ultramarins, on se focalise sur la médecine curative où l’on attend tout du médecin qui vient avec ses médicaments. On ne fait pas assez de prévention et pas assez de dépistage, on attend que les gens soient malades pour les soigner alors que pour le dépistage du cancer; dont on sait que plus il est détecté tôt et plus il est facile à soigner, les chances de survie sont importantes. Les femmes de l’atoll ont répondu présentes, on a senti qu’il y a un vrai intérêt pour le sujet. Ce même type d’initiative pourrait également être mis en œuvre pour d’autres types de maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires... Il y a aussi, et pour finir, un nouveau programme qui s’appelle le dispositif ‘Commune en santé’ qui s’inscrit totalement dans une logique de prévention au plus près des populations avec le concours des pouvoirs publics.”

En parallèle, en cette même journée, tous les élèves de l’école primaire Te Tahua o Fariki de Hao, de la petite section jusqu'au CM2, et leurs enseignants ont tenu à signifier leur soutien à la campagne d’Octobre Rose en réalisant à leur manière un ruban rose géant dans la cour de l’école.

Rédigé par Teraumihi Tane le Dimanche 16 Octobre 2022 à 10:46 | Lu 137 fois