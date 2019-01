Octobre 2018 dans le rétro : un mois marqué par l'arrivée de United Airlines

Le 1er octobre : selon un rapport de la Chambre Territoriale des Comptes (CTC), le parc automobile de l'administration en Polynésie française, « surabondant" , "hors d'âge" et "polluant" , est "dans un état critique" .



Le 3 octobre : 27 entreprises du fenua sont réunies en cellule de crise dans les locaux de la DGEN. Elles participent à la deuxième simulation CyberFenua. Le scénario de l'exercice est le suivant : la Polynésie française doit faire face à un piratage important de ses systèmes informatiques. La riposte s'organise.



Le 4 octobre : les notaires associés Hinatea Buillard et Eric Foual ont prêté serment devant la cour d’appel de Papeete, ce jeudi. Ils exerceront à Pirae. La création de ce qui est aujourd'hui la première étude en résidence à Pirae avait été rendue possible sur avis favorable donné par le parquet général de Papeete.



Le 9 octobre : le CESC se prononce en faveur de l'aide financière pour que les pêcheurs s'équipent de radio. Il est en revanche plus divisé sur la modification de la réglementation pour les transports publics. Le gouvernement prévoit une contribution à hauteur de 860 millions de Fcfp pour aider au renouvellement des bus en 2019.



Le 10 octobre : l’embarcation de la quinquagénaire portée disparue en mer à Mangareva le 12 août 2018 a été retrouvée sur le récif de Moruroa, confirme le parquet de Papeete mercredi.



Le 16 octobre : la Polynésie française figure à la septième place, sur 562, du classement des destinations françaises les plus performantes sur les réseaux sociaux. "C'est toute une stratégie digitale, adossée à une refonte de la communication et des sites internet de Tahiti Tourisme autour du monde, qui est ainsi récompensée" , indique par voie de communiqué Tahiti Tourisme.



Le 24 octobre : en garde à vue, un individu reconnaît avoir commis un meurtre à l'aide d'un pied de biche. Ce meurtre aurait été commis sur fond de trafics d'ice et de paka à Toahotu. Selon le mis en cause, la victime, un jeune homme de 24 ans, lui était redevable de plusieurs millions de francs.



Le 26 octobre : la ministre de la Famille et des solidarités, en charge de l’égalité des chances, Isabelle Sachet réunit, à la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) toutes les parties prenantes d’un projet de développement agricole pour la réinsertion d’anciens détenus porté par l’association Tamari’i Nuutania.



Le 31 octobre : la première liaison de United Airlines à destination de Tahiti a eu lieu dans la soirée. Un accueil polynésien était organisé. Les responsables de la compagnie aérienne en ont profité pour annoncer qu'ils souhaitaient pérenniser les trois rotations hebdomadaires.