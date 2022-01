Océan Indien: Paris souhaite une présence maritime militaire européenne coordonnée

Brest, France | AFP | jeudi 13/01/2022 - La France pousse l'idée d'une montée en puissance militaire européenne dans le nord-ouest de l'océan Indien par le biais d'une coordination entre les marines des pays de l'Union dès cette année, a déclaré jeudi la ministre française des Armées Florence Parly.



La France, qui exerce la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pendant le premier semestre, "soutient la mise en oeuvre de la Présence maritime coordonnée (PMC, ndlr) au nord-ouest de l'océan Indien dès cette année", a déclaré Mme Parly lors d'une conférence de presse à Brest, à l'occasion d'une réunion informelle des ministres européens de la Défense.



Une PMC consiste à prévoir de manière coordonnée les actions des différentes marines européennes dans une zone, afin d'optimiser notamment le temps de présence à la mer.



L'UE a déjà mis en place une PMC récemment, dans le golfe de Guinée, pour lutter contre la piraterie et les pratiques illicites. "Nous avons rappelé la nécessité de développer une présence maritime plus globale", a déclaré la ministre.



Le nord-ouest de l'océan Indien regroupe des zones critiques pour la circulation et le commerce maritime, comme le détroit de Bab-el-Mandeb, la mer d'Oman, le détroit d'Ormouz. Elles sont à la fois d'un intérêt stratégique et géopolitique majeurs et le théâtre de certaines activités illégales comme le trafic de stupéfiants ou la pêche illégale.



L'Union européenne a déjà des opérations ad hoc coordonnées dans ces zones, comme l'opération Agenor (sécurisation du détroit d'Ormuz) ou Atalante (golfe d'Aden).



Cette volonté de montée en puissance européenne survient aussi quelques mois après l'adoption par l'Union d'une stratégie pour l'Indo-Pacifique (dont l'océan Indien fait partie) et qui pourrait être un important foyer de tensions internationales dans les années à venir, notamment en raison de tensions croissantes entre les Etats-Unis et leurs alliés et la Chine.