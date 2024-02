Objectif sécurité chez Engie

Tahiti, le 28 février 2024 – Le groupe Engie et ses filiales polynésiennes (EDT, Marama Nui, PolyDiesel) ont organisé une matinée de prévention de sécurité pour plusieurs de leurs prestataires ce mercredi. L'objectif était de maintenir un niveau de vigilance élevé, tant sur les chantiers que sur les routes, afin d'éviter les accidents graves.



Depuis quelques années, le groupe mondial Engie a constaté une recrudescence d'accidents du travail, que ce soit sur les chantiers ou sur les routes, au sein de ses entités propres ou chez ses prestataires. Accidents dont beaucoup ont été mortels. Bien que le Fenua échappe à cette tendance, Engie Polynésie souhaite maintenir cette situation et préserver le niveau de vigilance et de sécurité, notamment chez ses sous-traitants. “C'est une chance qu'en Polynésie, nous n'ayons que très peu d'accidents du travail au sein de nos entités. En moyenne, avec EDT, c'est un accident par an. Mais ce sont des activités à risque, nous travaillons avec des hydrocarbures, sur de la haute tension, etc. Il est crucial de maintenir le niveau de vigilance au maximum”, nous confie le directeur des ressources humaines d'Engie Polynésie, Stéphane Walkowicz, après la présentation sur la sécurité routière.



Également soucieux de transmettre cette culture de la sécurité, le groupe énergétique français a rassemblé ses nombreuses filiales polynésiennes, dont font partie EDT, Marama Nui, TSE, ou encore PolyDiesel, afin de présenter à 45 de ses prestataires un petit rafraîchissement sur les questions de vigilance, tant sur les routes que sur les différents chantiers. “C'est la deuxième édition de notre "Opération Peps". L'objectif est de sensibiliser davantage nos prestataires aux questions de prévention”, explique Stéphane Walkowicz, en charge de l'événement.



Créer un rendez-vous annuel



Bien que cette édition soit la deuxième du genre, Engie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et espère continuer à organiser cette matinée chaque année afin de maintenir le même niveau d'exigence chez ses sous-traitants. “Au total, nous avons deux cents prestataires sur Tahiti et dans les îles. Nous allons essayer de faire un roulement, pour que chacun puisse participer à l'opération tous les deux ans. Bien sûr, avec un nouveau programme à chaque fois. Nous souhaitons instaurer un rituel et maintenir cet aspect de vigilance permanente, car c'est vraiment notre priorité à l'heure actuelle. Nous préférons qu'ils interrompent une intervention plutôt qu'ils prennent des risques inutiles et non maîtrisés”, poursuit le responsable des ressources humaines d'Engie. La matinée s'est conclue par des ateliers participatifs pour favoriser les échanges sur ces sujets.