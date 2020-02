Objectif quarts de finale pour Tiare Tahiti en Ligue des champions

Tahiti, le 24 février 2020 - L'AS Tiare Tahiti, leader de la Ligue 1, se déplace en Nouvelle-Calédonie pour disputer à partir de dimanche (samedi à Tahiti) la phase de poule de la Ligue des champions de l'OFC. Vatea Terai, coach du club de Moorea, a livré les ambitions de son équipe pour cette compétition.



Vous avez surpris toute la Ligue 1 la saison dernière en terminant deuxième du championnat derrière l'AS Vénus. Et cette saison vous continuez à embêter les meilleures équipes de Tahiti. êtes-vous également surpris par les performances de votre équipe ?

"Le championnat l'année dernière s'est joué sur trois phases. Au bout de la première, en effet on était surpris d'être deuxième du championnat. Et puis lors de la deuxième phase on a réussi à se maintenir à la même place. Et à partir de ce moment-là, ce n'était plus le fruit du hasard parce qu'on avait déjà disputé 18 matchs. Et puis lors de la phase 3 on échoue à un point du titre qui a été remporté par Vénus. Mais on était tout de même satisfait de notre saison parce qu'on valide notre place en Ligue des champions. Et cette année c'est un peu l'année de confirmation pour Tiare Tahiti, parce qu'à cinq journées de la fin on est toujours dans le peloton de tête. Mais si on est là aujourd'hui c'est grâce à l'investissement des joueurs et on a tous envie de valider une nouvelle-fois notre place pour la prochaine Ligue des champions. On remercie aussi nos supporters qui font le déplacement tous les week-ends pour assister à nos matchs."



En attendant, vous avez déjà l'opportunité de jouer la Ligue des champions cette saison. Quels sont vos objectifs pour la compétition ?

"L'objectif est de finir dans les deux premiers du groupe, et de disputer les quarts de finale. On sait que ça ne sera pas facile. Comme je l'ai répété à l'ensemble de mes joueurs depuis le début de cette saison, la meilleure façon de préparer la Ligue des champions c'est d'être performants en championnat. En Ligue 1 on a alterné le bon et le moins bon par moment, mais on va en Nouvelle-Calédonie pour jouer notre carte à fond. Personnellement je n'ai jamais eu l'opportunité de prendre part à cette compétition et mes joueurs non plus. On ne connait pas plus que ça nos adversaires, si ce n'est le club de Magenta, de Nouvelle-Calédonie qui était finaliste de la dernière édition. Je les ai vus jouer l'année dernière lorsqu'ils se sont déplacés au stade Pater pour affronter Central. On connait leurs qualités athlétiques, ils jouent très vite et très bien au ballon. On est mis en garde."