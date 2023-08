Objectif bien-être et réussite au collège et au Cétad de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 15 août 2023 - Après les professeurs et personnels administratifs du collège et du Cétad de Nuku Hiva, c’était au tour des élèves d’effectuer leur rentrée scolaire, lundi. Au programme de cette nouvelle année, l’optimisation des filières du Cétad, la prise en charge d’élèves aux besoins spécifiques, le campus connecté et des actions environnementales relatives à l’Unesco.



L’établissement Te Tau Vae Ia, situé à Taiohae sur l’île de Nuku Hiva, est la plus grande cité scolaire des Marquises avec un total de 316 élèves. Un effectif en nette augmentation depuis quatre ans. La rentrée scolaire 2023-2024 a débuté lundi avec les 57 élèves des classes de 6e du collège. Parmi eux sont comptabilisés la vingtaine d’élèves de 6e qui seront scolarisés cette année sur leur île de naissance, Ua Huka. Ils rejoindront physiquement le collège de Nuku Hiva l’an prochain lors de leur entrée en 5e. Ce dispositif, mis en place il y a quelques années, a pour objectif d’éviter une séparation familiale trop hâtive et par conséquent traumatisante.



Une légère appréhension était palpable, lundi, dans les rangs des jeunes étudiants qui découvraient leur nouvel environnement scolaire, mais aussi le fonctionnement d’un établissement du secondaire. Cette année, la dynamisation et la valorisation du Centre d’éducation aux technologies adaptées au développement (Cétad) sera au programme. Cette partie de l’établissement réservée à l’enseignement technique et professionnel propose trois formations reconnues nationalement : le CAP “petite et moyenne hôtellerie”, qui comprend un restaurant d'application qui ouvrira à la fin du mois d’août, le CAP “métiers d’art” avec une spécialisation en sculpture sur bois, ainsi que le CAP “gestion et exploitation du milieu marin”. Trois filières particulièrement adaptées aux enjeux économiques de l’archipel et qui affichent complet cette année.

Unique classe de seconde générale de l'archipel Au sein du collège se trouve l’unique classe de seconde générale publique de l’archipel. Si cette classe concerne essentiellement des élèves originaires de Nuku Hiva, elle regroupe cette année une vingtaine d’élèves dont certains étaient précédemment scolarisés à Hiva Oa et Ua Pou.



Les dispositifs mis en place l’an passé pour favoriser l’accessibilité pédagogique pour tous seront reconduits. Il s’agit d’une part d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis), qui concerne des élèves en situation de handicap et, d’autre part, la mise à disposition d’une enseignante spécialisée, dans le but de venir en aide aux élèves en grande difficulté scolaire et ainsi permettre d’éviter le décrochage. Le soutien scolaire à destination des élèves internes sera également maintenu.



Par ailleurs, le campus connecté, qui est un cursus d’enseignement à distance orchestré par l’Université de la Polynésie française, va permettre, cette année encore, aux étudiants marquisiens de faire une première année d’études supérieures à Nuku Hiva et dans le même temps, les aider à choisir de façon optimale leur poursuite d’études. Ce cursus comprendra notamment des ateliers dédiés à l'orientation et des cours de droit, d’économie et de gestion.

École associée de l'Unesco Enfin, les actions de l’établissement au sein de l’Unesco resteront très actives puisque le collège de Nuku Hiva fait partie depuis plus de dix ans des 8 000 établissements scolaires répartis à travers le monde, membres du réseau des “écoles associées de l’Unesco”. Les élèves seront amenés cette année encore à travailler sur la connaissance et la préservation du patrimoine naturel et culturel des Marquises.



Ainsi le mot d’ordre pour l’année scolaire 2023-2024 du collège et du Cétad de Nuku Hiva est “objectif réussite pour tous les étudiants”. “En effet, mon souhait pour cette année, c’est d’abord que les élèves se sentent bien au collège comme au Cétad”, explique Thi Xuân Lê, la principale de l’établissement. “Qu’ils sentent que l’environnement est bienveillant, qu’ils puissent voir en nous une famille. Car de nombreux enfants, du fait de l’éloignement des vallées, voire des îles, ont dû se séparer de leur famille pour être scolarisés chez nous. Il est évident que si les élèves se sentent bien, ils pourront travailler au mieux et réussir au mieux.” La rentrée scolaire se poursuivra aujourd’hui pour l’ensemble des élèves des deux établissements.

Rédigé par Marie Laure le Mardi 15 Août 2023 à 14:46 | Lu 161 fois