Objectif 700 chiens ou chats stérilisés à Moorea

Moorea, le 20 septembre 2022 - La campagne de stérilisation de chiens et chats mise en place par le Pays est en cours depuis lundi à Moorea. Sa raison d’être affichée est d’améliorer la condition animale sur l’île en évitant notamment les abandons de chiens et de chats trop fréquents depuis des années.



Le ministère du Travail, des solidarités et de la formation, en charge de la condition féminine, de la famille et des personnes autonomes, en partenariat avec l’association Eimeo Animara, la commune de Moorea-Maiao ainsi que les cliniques vétérinaires de Moorea, ont lancé depuis lundi une campagne de stérilisation animale pour les chiens et chats de l’île sœur. Les propriétaires intéressés peuvent se présenter, munis de leurs pièces justificatives – carte d’identité, carte CPS et d’un justificatif de résidence à Moorea – afin d’obtenir un rendez-vous dans les cliniques vétérinaires de Temae ou de Haapiti. Celui-ci, comme le bon de stérilisation ouvrant droit à l’aide financière pour l’intervention sur leur animal, leur sera accordé en fonction de certains critères d’éligibilité, notamment le niveau de revenus.



“On a pour objectif de stériliser entre 25 à 30 animaux par semaine, soit en gros entre 120 et 130 par mois, pour finalement faire 600 à 700 stérilisations. On a énormément de demandes", explique Laura Antalovsky, vétérinaire dans les deux cliniques de Moorea. “Pour l’instant, on a démarré sur des chapeaux de roue avec un rythme assez soutenu. On pense finir en 4 ou 5 mois avec 600 à 700 chiens et chats stérilisés.” Cette campagne pourrait enfin améliorer la condition des animaux sur l’île en évitant notamment les abandons qui se répètent depuis des années. “Cette campagne est importante parce qu’il y vraiment trop de chiens qui traînent partout sur l’île. On trouve des animaux abandonnés tout le temps. Comme on n’a pas de refuge, on ne sait plus où les mettre. On travaille aussi avec les familles d’accueil, mais elles n’en veulent plus au bout d’un moment”, constate pour sa part Josette Golavosky, la trésorière de l’association partenaire, Eimeo Animara.



L’idée est également de redorer l’image de la condition animale de Moorea auprès des touristes. “Voir ces animaux souffrir en bord de route donne une mauvaise image de Moorea, de Tahiti ainsi que des autres îles auprès des touristes. Les Américains sont notamment très sensibles. J’en connais qui ne reviennent plus en Polynésie après avoir vu des animaux maigres et sans poils en bord de route. C’est trop triste pour eux. Ils préfèrent aller dans les pays dans lesquels les animaux sont bien traités. J’invite donc les propriétaires à profiter de cette campagne de stérilisation au lieu d’aller jeter leurs chiens."

Permanences pour les inscriptions : - Au service social de la mairie de Afareaitu

Du lundi au jeudi, de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30.



- À la mairie annexe de Haapiti

Les 2 et 18 novembre de 8h30 à 11h30



- À la mairie annexe de Papetoai

Les 3 et 17 novembre de 8h30 à 11h30



- À la mairie annexe de Paopao

Les 21 octobre, 4 et 18 novembre de 8h30 à 11h30

Rédigé par Toatane Rurua le Jeudi 20 Octobre 2022 à 16:46 | Lu 757 fois