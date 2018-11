OPH : Seize clés livrées et les devoirs des locataires rappelés

Dans le second bâtiment, trois générations habiteront dans le même appartement. Les grands-parents, leur fille et leur beau-fils, et leur mo'otua, tout juste âgé de deux mois. "C'est mieux que rien", confie la grand-mère, qui avait fait une demande de logements sociaux il y a maintenant 10 ans. Mais les deux femmes regrettent que le logement soit si haut dans la montagne. "Les personnes âgées ont le transport gratuit ", tient à rappeler Isabelle Sachet, ministre de la Famille et des Solidarités qui reconnaît : "Il est vrai qu'on préférerait avoir des fare avec fa'a'apu pour chaque famille mais la demande est telle que nous sommes obligés d'intervenir selon les terres que le Pays a ou achète. Il vaut quand même mieux que ces familles soient dans un environnement tel qu'ici, da ns des appartements certes, mais magnifiques, et faire ce qu'on peut plutôt que de les faire attendre des années."



Au total, quatre résidences ont été construites sur Teroma par le Pays. Teroma 2.1, regroupant pas moins de 75 logements répartis sur quatre immeubles, a été livré en 2005. Deux ans plus tard, c'est Teroma 2.2, avec 30 logements, qui a été construit. Dans ces deux premières résidences, les habitants ont des contrats de location-vente sur 20 ans. Il a fallu attendre ensuite décembre 2017 pour que les clés de 60 logements aux Hauts de Teroma, répartis dans six bâtiments, soient attribuées. Livré il y a moins d'un an, Moana Blanchard, directeur général de l'OPH, regrette que le "taux d'impayés, de plus de 50%, y soit déjà trop important". "Il ne faut pas se le cacher : les recouvrements de loyer restent une préoccupation constante. Avec la directrice de l'habitat groupé, on se met en œuvre pour lutter contre le faible taux de recouvrement. Nous allons sur le site dans quelques semaines pour faire une explication de texte pour sensibiliser ces personnes à la nécessité d'être à jour de leur loyer."



"La notion de recouvrement conditionne la crédibilité de notre équilibre financier, que nous devons prouver à des prêteurs comme l'Agence française de développement ou la Caisse des dépôts et consignations (CDC) demain", souligne Moana Blanchard. Pour financer la construction des prochains logements sociaux, le Pays compte en effet sur la Caisse des dépôts. "Nous travaillons avec la CDC pour revoir le mode de fonctionnement de l'OPH et peut-être séparer la fonction "habitat groupé et habitat dispersé" de la fonction "construction immobilière". L'objectif, au travers de cette transformation, est d'obtenir des prêts sur des durées beaucoup plus longues : 40 ans pour la construction ou 60 ans pour l'acquisition foncière. Ce sont des prêts à taux zéro.

L'OPH enregistre actuellement 3 500 demandes en attente de logement en habitat groupé.