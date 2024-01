OPH : ​Oraihoomana Teururai dit ne plus pouvoir assurer “sereinement” sa fonction

Tahiti, le 19 janvier 2024 - Oraihoomana Teururai a déclaré vendredi, lors d’une conférence de presse, n’avoir plus la capacité d’assurer “sereinement” sa mission de directeur général de l’Office polynésien de l’habitat. Il souhaite quitter son poste “dès le 1er février”.



Les six mois de son intérim au poste de directeur général de l’Office polynésien de l’habitat (OPH) arrivent à échéance le 21 mars prochain. Début janvier, Oraihoomana Teururai avait signifié qu’il ne souhaitait pas rester en poste au-delà. Le cadre dirigeant se verrait bien aujourd’hui quitter “de manière anticipée” le navire OPH, “dès le 1er février”, si possible : “On est en train de régler les modalités avec le ministère pour que la suite soit assurée”, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse organisée vendredi au siège de l’établissement public.



“Entre le moment où j’ai déposé cette lettre, mercredi, et aujourd’hui, quelques événements ont fait que je ne dispose plus des conditions optimales qui me permettent d’assurer sereinement ma fonction de directeur général”, a-t-il indiqué de manière pour le moins sibylline et sans plus de précision, vendredi. “Ce sont des éléments qui m’étaient nécessaires pour travailler sereinement. Je ne les ai plus. J’en prends acte et j’ai posé ma démission à la ministre du Logement.”



Dimension stratégique



Oraihoomana Teururai dément cependant avoir eu maille à partir avec le personnel de l’OPH. Un personnel qu’il tient à aujourd’hui à “remercier” : “Je leur ai demandé de revoir leur copie ; de faire mieux avec moins de moyens.” Il dément aussi toute tension avec le ministère au sujet de la gestion de l’OPH : “J’ai eu les coudées franches pour diriger l’établissement, sans interventionnisme. De ce point de vue-là, j’ai été entendu et respecté.”



S’il estime avoir “quelques connaissances et compétences dans le secteur de l’habitat”, le cadre de 33 ans affirme être plus à l’aise dans la dimension stratégique que dans l’opérationnel. “L’OPH est dans l’opérationnalité. C’est la vision plus globale de l’habitat qui m’intéresse.” Il se verrait bien réintégrer la Délégation à l’habitat et à la ville (DHV). “Je ne peux pas affirmer que je retournerai à la DHV. D’abord parce que ce serait manquer de respect à la directrice actuelle – que je connais puisqu’elle a été mon adjointe – qui fait un travail formidable. Je ne suis pas carriériste ; je ne cherche pas à me maintenir à tout prix à un poste à responsabilités. Tout ce qui m’intéresse, c’est servir le pays. Si le gouvernement a des projets à développer dans le secteur de l’habitat, je reste bien évidemment à la disposition.”



Oraihoomana Teururai n’en dira pas plus. Vendredi, avant d’évoquer son départ précipité de la direction générale de l’OPH, le cadre démissionnaire a fait un point sur la situation financière assainie de l’établissement à l’issue des quatre mois aux manettes, avec l’apurement de 4,5 milliards de francs de dettes fournisseurs. “J’estime avoir fait une bonne partie du travail pour lequel j’ai été engagé par le gouvernement. Je laisse une situation normalisée et plus confortable.”



Reste qu’avec la démission d’Oraihoomana Teururai, l’Office polynésien de l’habitat s’apprête aujourd’hui à accueillir son quatrième directeur général en l’espace de sept mois.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Vendredi 19 Janvier 2024 à 14:07 | Lu 1745 fois