ONU : Temaru drague les tāvana sans succès

Tahiti, le 3 février 2021 - Le leader indépendantiste Oscar Temaru s'est fait inviter mardi, lors de la réunion du Syndicat pour la promotion des communes. Il était notamment question, pour lui, de demander aux élus de s'unir pour que tous ensemble envoient un courrier au secrétaire général des Nations Unies, visant à exprimer leur "désir commun qu'une mission puisse se dérouler". Les maires du fenua ont décliné la proposition.



Pendant deux jours, les tāvana du Syndicat pour la promotion des communes (SPC) étaient réunis à Punaauia pour étudier, entre autres, le débat d'orientation budgétaire (DOB). Mais surprise, mardi, quand le maire de Faa'a, Oscar Temaru, s'est présenté alors que Faa'a ne fait pas partie du SPC. Le président du Tavini huiraatira était accompagné du député Moetai Brotherson, de l'ex-sénateur Richard Tuheiava, du candidat aux dernières sénatoriales Michel Villard, de son premier adjoint Robert Maker, entre autres soutiens.



Oscar Temaru avait dans l'idée d'obtenir l'adhésion des tāvana par la signature d'un courrier destiné au secrétaire général des Nations Unis, António Guterres. Il a rappelé que "ce n'est pas le Tavini qui est réinscrit à l'ONU, mais notre pays Mā'ohi Nui (...). D'où cette demande (...). Si à la fin de cette rencontre, on tombe tous d'accord, j'ai préparé un courrier et j'ai demandé au président de le signer".



Moetai Brotherson a expliqué que ce courrier consistait surtout à exprimer leur "désir commun qu'une mission de l'ONU puisse se dérouler" en Polynésie. Mais il est aussi question dans cette lettre de remercier le secrétaire général de l'ONU pour "son soutien permanent" ces dernières années et de faire part à la quatrième commission de plusieurs doléances. Le député n'a pas manqué l'occasion de pointer du doigt l'État : "Les épreuves que nous traversons actuellement montrent un peu les limites de notre autonomie. Qui décide de fermer nos frontières ? Ce n'est pas nous, c'est l'État. Alors est-ce que l'État va assumer derrière ?"



Fritch : "L'indépendance est dans notre sang"



Le président du Pays et tāvana de Pira'e, Édouard Fritch, a expliqué devant les maires qu'il communique souvent avec le leader indépendantiste. "C'est vrai, on s'appelle, on discute et j'aime bien, je ne vous le cache pas (...). Ne peut-on pas un jour se rassembler ? On se bat et travaille pour le peuple".



Il a laissé entendre qu'il n'était pas opposé à l'indépendance qui est "inévitable (...). À un moment on va y venir, peut-être parce que la France n'aura plus de budget (…) ou en aura marre de nous". Également parce que c'est "dans notre sang". Il a rapidement précisé : "Je ne vais pas choisir l'indépendance pour mon peuple mais je vais lui laisser le choix et s'il faut un référendum, pourquoi pas ?" en rappelant au passage que la crise est actuellement le principal souci.



La proposition de missive n'a pas fédéré les tāvana du SPC. Ils ont décliné la proposition du maire de Faa'a.