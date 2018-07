O Faa'a chantera l'histoire de la source Vaitareia

PAPEETE, le 11 juillet 2018 - Cette source était utilisée par la reine de Faa'a. Son eau se déverse dans une grande rivière de la commune, allant des hauteurs de Teroma jusqu'à Piafau. Depuis, la source n'existe plus, et elle se retrouve sous la salle de Tiroama.



Les 90 chanteurs du groupe " O Faa'a " nous conteront l'histoire de Vaitareia, une source qui servait à la reine de Faa'a, à l'époque.



Une source qui se trouvait au fare 'āmuira'a de Tiroama et qui se déversait dans la rivière qui coulait depuis les hauteurs de Teroma jusqu'à Piafau.



Aujourd'hui, cette source n'existe plus, d'où l'importance pour la troupe de conserver cette partie de l'histoire de la commune de Faa'a. Une histoire qui sera mise en valeur au travers non seulement des chants, mais des tenues et de la manière d'être de " O Faa'a ".



Comme ses adversaires en " Tārava Raromata'i ", O Faa'a fera tout pour séduire les membres du jury et le public. En 2013, la troupe a décroché le 1er prix, puis le 3ème prix en 2015. Cette année, ils ont bien l'intention de repartir avec le 1er prix.



Les fonds qu'ils auront récolté au travers de leur participation au Heiva i Tahiti, serviront à rénover leur fare 'āmuira'a Tiroama.