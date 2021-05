Nuku Hiva : mission de prévention de la délinquance

Nuku Hiva, le 11 mai 2021 - La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), est en mission depuis la semaine dernière à Nuku Hiva. L'assistante sociale Tilda Maruhi a ainsi rencontré 130 élèves du collège de Taiohae pour les alerter sur la délinquance, les informer sur leurs droits, devoirs et peines encourues en cas de problèmes avec la justice.



Tilda Maruhi, assistante sociale au sein de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), est en mission depuis la semaine dernière à Nuku Hiva. Elle est venue rencontrer les 130 élèves des classes de 5ème et 4ème du collège de la capitale marquisienne afin de transmettre des messages de prévention à la délinquance et les informer sur leurs droits et devoirs.

La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est une administration du ministère de la Justice qui a pour cœur de mission l’action éducative dans le cadre pénal. Il s’agit d’éduquer, d’insérer et de protéger les mineurs en conflit avec la loi, dans un objectif de lutte efficace contre la récidive. Ainsi, La PJJ propose son expertise éducative au juge des enfants, au juge d’instruction ou au service du parquet et met en œuvre les décisions mobilisant une équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs, d’assistantes sociales, et de psychologues afin de trouver les solutions les mieux adaptées au suivi des mineurs concernés. C'est donc là, au collège, une mission toute particulière de la protection de l’enfance.