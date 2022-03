Nuku Hiva : les élèves de Patoa à fond dans le cross

Nuku Hiva, le 2 mars 2022 – L'école Patoa de Taiohae, qui regroupe les élèves de primaire et maternelle, a enfin pu organiser son cross mercredi. Si les élèves des vallées environnantes n'ont malheureusement pas pu faire le déplacement, les jeunes de Patoa n'ont pas ménagé leurs efforts dans cette course d'endurance qu'ils affectionnent particulièrement.



Le contexte sanitaire le permettant enfin, mercredi matin les élèves de la plus grande école primaire de Nuku Hiva, l’école publique de Taiohae, étaient réunis sur le stade de Patoa pour le cross annuel. En raison d'un manque de budget pour le transport, les écoles des vallées de Taipivai, Hatiheu et Aakapa n’ont malheureusement pas pu se joindre à l’école Patoa cette année. Cette défection n’a cependant pas entamé le moral des jeunes écoliers de Taiohae dont le cross constitue l’événement sportif annuel préféré.



Chaque niveau de classe avait un contrat à remplir : les écoliers de la section des petits (SP), devaient parcourir une distance de 250 mètres, ceux de la section des moyens, 350 mètres et les plus grands devaient arriver au bout des 450 mètres. Pour les élèves des classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 les distances s’échelonnaient entre 700 et 2 150 mètres. Comme chaque année, ce sont les plus petits élèves des classes de maternelles, dont c’était le premier cross, qui ont été les plus applaudis par l’assemblée venue nombreuse encourager les enfants qui ont donné le meilleur d’eux même.