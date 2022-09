Nuku Hiva : 24 recrues en sport-études foot

Nuku Hiva, le 6 septembre 2022- L’unique section sport-études football des Marquises se trouve au sein du collège de Nuku Hiva. En 13 ans d’existence, elle a toujours les mêmes objectifs ambitieux : mettre au même niveau la réussite scolaire et les performances sportives. Cette année 24 jeunes, dont 7 filles, de 11 à 14 ans ont été sélectionnés pour intégrer la structure.



La section sportive football du collège de Nuku Hiva, unique section sport-études des Marquises, a été créé en 2009. Pour en faire partie les élèves doivent déposer un dossier de candidature, puis sont soumis à des tests sportifs de football alors que leur dossier scolaire est étudié. Enfin, une commission paritaire composée du principal du collège Dominique Legros, des représentants locaux du football et de plusieurs professeurs décide si l’élève est apte à intégrer la section.



Même implication scolaire et footballistique



Les objectifs de celle-ci sont clairs : créer une cohésion entre les jeunes sportifs, leur inculquer le fairplay et les amener à se faire plaisir en pratiquant une activité sportive, le football, sans négliger pour autant leurs études. C'est ce que rappelle Dominique Legros : “Le principal objectif de la section c’est la réussite scolaire. Si un élève n’adopte pas un comportement exemplaire au collège comme sur le stade de foot, il reçoit un carton rouge et ne peut plus accéder aux entraînements. L’implication scolaire et l’implication footballistique vont de pair. Nous avons pour projet collectif, avec tous les intervenants de la section, de faire en sorte que la moyenne scolaire des élèves de sport-études soit supérieure à la moyenne générale de leur classe.”



Cette année 24 élèves des classes de 6e et de 5e ont été sélectionnés pour intégrer la section sportive football marquisienne, parmi lesquels 7 filles. Lundi soir, Xavier Collet le professeur d’EPS du collège et référent de la section, Tehei Taupotini responsable technique et Jean Tetohu représentant de la fédération tahitienne de football (FTF) aux Marquises ont remis aux élèves leurs nouveaux maillots offerts par la fédération. Ils ont également rappelé aux élèves les enjeux scolaires et sportifs à respecter pour rester membre de la section, et pour s’y engager ils ont signé la charte commune.



Représenter les îles de la meilleure façon



Désormais les jeunes collégiens se retrouveront sur le terrain de Patoa à Taiohae chaque lundi et jeudi de 15h30 à 17 heures pour leurs entraînements hebdomadaires, avec pour objectif notamment de performer en mai prochain lors du tournoi des sections sportives à Tahiti.



“Le tournoi des sections est un enjeu majeur pour nous, précise Xavier Collet. C’est l’occasion de mesurer les capacités sportives de la section marquisienne à celles des autres sections football du Pays, c’est-à-dire celles de Tahiti et de Moorea. Et dans la mesure où nous sommes la seule section sportive des archipels, nous devons représenter les îles de la meilleure façon possible. L’autre objectif footballistique de l’année c’est le tournoi de l’USSP pour nos filles puisque l’an dernier les footballeuses de Nuku Hiva ont gagné dans la catégorie collège.” Ainsi, sérieux, fairplay et réussite seront au programme de cette nouvelle saison.

Jean Tetohu représentant de la fédération tahitien de football aux Marquises : “Un tiers des joueurs sont des joueuses” “La section sportive de Nuku Hiva est de grande qualité. Il faut savoir que les premières détections de joueurs de la FTF se font au sein des sections sportives du Pays. Depuis deux ou trois ans, la FIFA et du même coup la FTF mettent l’accent sur la détection des femmes afin de constituer des équipes féminines performantes pour aller jusqu’au niveau national. Dans la section sportive des Marquises, un tiers des joueurs sont des joueuses et c’est bien, d’autant qu’elles font parties des meilleurs éléments. On a déjà quatre anciennes joueuses de la section sportive de Nuku Hiva qui sont maintenant en sélection U sénior et U19 à Tahiti. Et il y a déjà des joueuses en U13 qui sont repérées et que nous suivons de près.”

