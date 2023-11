Nuit d'affrontements à Mayotte, envoi de renforts de gendarmes

Mamoudzou, France | AFP | mardi 28/11/2023 - Plusieurs affrontements ont eu lieu entre des villages de Mayotte depuis lundi soir, causant plusieurs blessés légers parmi les forces de l'ordre et la destruction d'un de leurs véhicules, ce qui a conduit Gérald Darmanin à annoncer mardi l'envoi de renforts supplémentraires.



"Pour rétablir intégralement l'ordre public à Mayotte, j'ai décidé de l'envoi d'un escadron supplémentaire de gendarmes mobile. Nous sommes aux côtés des Mahorais pour lutter contre la délinquance", a écrit sur X (anciennement Twitter) le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.



Cet escadron sera composé de 80 gendarmes dont quatre enquêteurs spécialisés de l'unité nationale d'investigation, a-t-on précisé au ministère.



Lundi soir, des affrontements ont opposé à Dembéni des habitants de ce village et des personnes venues d'autres localités de l'est de la principale île de cet archipel de l'océan Indien, Iloni et Tsararano.



Au total, une centaine de jeunes, éparpillés dans des groupes de 10 à 30 personnes, se sont affrontés. "Des barrages ont été érigés et les forces de l'ordre ont été prises à partie de manière assez virulente", avait expliqué la gendarmerie dans la matinée.



Vers 02H00 du matin, un véhicule des forces de l'ordre a été "pris pour cible par des jets de cocktail Molotov" et "totalement incendié", mais aucun blessé n'est à déplorer, selon la gendarmerie.



Des heurts ont également éclaté entre des groupes de Combani et Miréréni dans la nuit de lundi à mardi. De 22H50 à 05H00 du matin, environ 60 jeunes se sont affrontés.



"Cela fait plusieurs jours que ça dure, de jour comme de nuit. Il s'agit de conflits entre villages", précise la gendarmerie qui indique que la circulation a été rétablie au petit matin.



A Dembeni, quelques gendarmes ont ensuite reçu des projectiles dans les jambes, certains ont été blessés légèrement. Du côté des auteurs, quatre personnes ont été blessées après avoir reçu des jets de pierres ou des coups de machette. Ils ont été pris en charge par les pompiers et transportés à l'hôpital, a indiqué la gendarmerie.



Les tensions et les affrontements ont duré toute la journée de mardi.



Au total, une cinquantaine de gendarmes ont été mobilisés, avec l'appui aérien de l'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie, qui permet de localiser les groupes et de renseigner les équipes au sol pour éviter les guet-apens.



Si le calme est revenu en milieu d'après-midi à Dembéni, une cinquantaine de personnes ont ensuite attaqué et pillé le supermarché du village voisin, Tsararano, vers 16H00.



Lundi, à Miréréni, au centre de l'île, un véhicule blindé de la gendarmerie était déjà tombé dans un guet-apens et avait également reçu des cocktails Molotov, sans que cela n'engendre de gros dégâts selon la même source.



La gendarmerie de Mayotte ne constate cependant pas particulièrement de "recrudescence des violences". "Ce type d'affrontements arrive régulièrement, il s'agit toujours des conflits entre villages, de manière localisée", indique-t-elle.