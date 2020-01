Nucléaire : les demandes d’indemnisation bondissent

Tahiti, le 30 janvier 2020 - Le président du tribunal administratif de Papeete, Jean-Yves Tallec, a dressé jeudi le bilan de l’année écoulée pour sa juridiction. Si le nombre de requêtes enregistrées en 2019 est en augmentation significative, la juridiction enregistre autant de demandes d’indemnisation des victimes du nucléaire en 2019 que durant ces huit dernières années.



Jean-Yves Tallec, le président du tribunal administratif de Papeete, a dressé hier le bilan de sa juridiction en évoquant notamment la question des demandes d’indemnisation relatives aux essais nucléaires : “Jusqu’à présent, le décalage était frappant entre la médiatisation et l’aspect limité sur le plan quantitatif. Mais, en 2019, le tribunal administratif a comptabilisé 31 affaires relevant de cette problématique. C’est le nombre d’affaires qui avait été étudié entre janvier 2010 et décembre 2018 et l’on constate donc une forte augmentation.”



En 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a enregistré un nombre de requêtes nouvelles supérieur à celui des cinq dernières années et a ainsi comptabilisé 484 requêtes contre 451 en 2018, soit une hausse de + 7,2 %. Tel que l’a expliqué son président, Jean-Yves Tallec, lors d’un point presse hier, cette hausse concerne trois contentieux en particulier. Le contentieux de la fonction publique tout d’abord (litiges liés à l’entrée en service, à la sortie du service, à la discipline…), qui se situe au premier rang et qui représente 27 % des décisions rendues. Le contentieux des marchés et contrats ensuite, un contentieux souvent lourd, étudié en référé ou en formation collégiale. Et le contentieux fiscal qui, bien qu’en “nette diminution”, représente encore 9% des requêtes enregistrées.