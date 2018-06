Nucléaire : le comité d'indemnisation enverra des experts au fenua en octobre

PARIS, le 14 juin 2018. À l’occasion de son séjour à Paris, le président du Pays Fritch, entouré du président de l’Assemblée, Gaston Tong Sang, et des parlementaires polynésiens, Maina Sage et Lana Tetuanui, a rencontré, jeudi, le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen), Alain Christnacht.



Le président du Pays a remercié et félicité Alain Christnacht pour le travail réalisé par le Civen à la suite de la modification de la loi Morin. Le rapport d’activités du Civen montre que les indemnisations des victimes du nucléaire prennent une "voie plus satisfaisante", indique la présidence dans un communiqué.



La présidence annonce dans ce même communiqué que le président du Civen enverra une mission d’experts en Polynésie française, en octobre prochain, afin que ces derniers fassent une évaluation des préjudices de chaque cas des victimes reconnus par le Civen. "Cette mission est indispensable car elle permettra de concrétiser les indemnisations de chacune des victimes", commente la présidence.