Tahiti, le 9 décembre 2025 - Hasard du calendrier ou tentative maladroite de donner le change, après la résolution déposée par le Tapura huiraatira la semaine dernière à l’assemblée de la Polynésie française pour affirmer l’opposition du Pays à la reprise des essais nucléaires par l’administration Trump, le groupe Tavini à l’assemblée a communiqué ce mardi sur son “soutien” à l’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapon).







Dans un communiqué envoyé ce mardi, le groupe Tavini à l’assemblée affirme son “soutien” à l’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapon) et explique que celui-ci s’inscrit “dans la continuité du vote unanime du 28 septembre 2023 affirmant le soutien de l’assemblée de la Polynésie française au TIAN (Traité sur l’interdiction des armes nucléaires)” ainsi qu’à la venue récente de Jean-Marie Collin de l’ICAN France en Polynésie. Comme à l’école, une façon de rappeler que le Tavini était “prem’s” sur ce coup.



Le Tavini souligne dans son communiqué qu’en tant qu’élus, “ils rappellent que les armes nucléaires ne protègent pas les populations mais constituent une menace sanitaire, environnementale et sociale majeure. Une réalité que la Polynésie française a connue à travers les 193 explosions menées entre 1966 et 1996.”



Ce soutien apporté par le groupe Tavini huiraatira à l’assemblée se veut global au point que ce dernier englobe l’ensemble des élus de Tarahoi, sans même les avoirs consultés sur la forme de ce soutien. “Ce soutien ouvre la porte à l’engagement de l’ensemble des élus de la Polynésie française en faveur d’un pays qui, tout en poursuivant le combat pour la vérité et la justice sur les conséquences des essais nucléaires, s’engage pour l’interdiction et l’élimination des armes nucléaires.”



Un acte naturellement à saluer, même si, une fois encore, les élus de la majorité signent comme s’ils étaient calife à la place du calife, les relations internationales étant le domaine réservé du président du Pays, et non du législatif.



Sans les citer, sans expliciter d’où ils viennent, le Tavini assure apporter 65 élus à cette signature de soutien, représentant le Parlement européen, le Sénat, l’Assemblée nationale et l’assemblée de la Polynésie française au combat contre la prolifération des armes nucléaires.



Un communiqué que l’ICAN France n’a pas relayé sur ses réseaux.

