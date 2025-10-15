

Nucléaire : Tapura et Ahip déposent leur résolution

Tahiti, le 4 novembre 2025 – Comme annoncé vendredi par le Tapura, Ahip s’est joint au parti d’Edouard Fritch pour déposer une résolution à l’assemblée pour s’insurger face à l’annonce d’une possible reprise des essais nucléaires américains dans le Pacifique. Si les élus du Tavini n’ont pas signé le document, le Tapura précise qu’Oscar Temaru et Antony Géros se sont dit favorables à une “résolution commune”. Elle pourrait être étudiée dès ce mercredi matin en commission des institutions.



Ils l’avaient annoncé dans un communiqué diffusé aux rédactions vendredi. Stupéfaits par l’annonce du président Donald Trump de reprendre les essais nucléaires américains dans le Pacifique, les autonomistes du Tapura sont passés à l’acte. Rejoints par les trois élus de Ahip, ils ont déposé ce mardi une proposition de résolution à Tarahoi pour marquer leur opposition à cette éventualité. “Des échanges ont eu lieu entre les instances dirigeantes du Tapura Huiraatira et les présidents Oscar Temaru et Antony Géros qui ont tous indiqué leur position favorable à une résolution commune. Même si la résolution a été déposée sans leur paraphe final, nous saluons la possibilité d’une convergence sur un sujet qui dépasse les clivages politiques”, précise le communiqué du parti rouge auquel est jointe cette proposition de résolution en quatre points.



D’abord, l’assemblée de Polynésie exprime ainsi “son opposition formelle à toute reprise des essais nucléaires, en rappelant que notre territoire a déjà été touché par 193 essais”. Ensuite, qu’elle “saisira l’Assemblée interparlementaire du Pacifique (AIP) afin qu’elle inscrive à son ordre du jour une déclaration commune des Parlements du Pacifique condamnant toute reprise des essais nucléaires et réaffirmant l’attachement de la région au traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN)”. Elle recommande également aux “Etats membres du Forum des îles du Pacifique d’adopter une résolution commune anti-essais nucléaires, de transmettre la présente résolution aux gouvernements concernés, à l’ONU et aux organisations régionales compétentes” pour que la voix du peuple polynésien soit portée dans le “débat international”. Enfin, elle “engagera une action auprès de l’Etat français afin qu’il utilise tous les moyens diplomatiques et politiques pour contester la décision du président américain”.



Une commission des institutions étant programmée ce mercredi à 8 heures, il appartiendra à son président, Allen Salmon, de choisir d’inscrire l’examen de cette proposition de résolution à l'ordre du jour. Un document qui “pourra éventuellement être amendé par la majorité”, précise le Tapura qui insiste pour que le sujet du nucléaire ne soit pas “partisan” mais au contraire “un combat commun” à mener “pour la santé publique, la mémoire des victimes et la sécurité de nos générations futures”.

