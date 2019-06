Nucléaire : Eliane Tevahitua dénonce un amendement "scélérat"

"empêche désormais l’indemnisation des victimes dès lors que le CIVEN a établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants reçue est inférieure à un milliSievert (mSv)". "Le CIVEN se fonde exclusivement sur le tableau dosimétrique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), un EPIC placé sous la tutelle du ministre de la Défense, qui, comme par hasard, ne trouve en Polynésie que des niveaux de radioactivité en deçà de 1 mSv après 1974. Monsieur le président, croyez-vous sincèrement, qu’un Pays comme le nôtre qui a reçu l’équivalent de 800 fois la bombe d’Hiroshima, puisse présenter des niveaux dosimétriques similaires à ceux d’un pays préservé de toute expérimentation nucléaire tel que la France ?

je ne peux me résoudre à croire que l’auteure de cet amendement ait pris seule l’initiative et la lourde responsabilité de le déposer sans vous en référez au préalable et recueillir votre assentiment".

> Lire aussi Dix indemnisations refusées après l'amendement Tetuanui 

Eliane Tevahitua, représentante Tavini Huira'atira à l'assemblée, qualifie de "scélérat" l'amendement porté par Lana Tetuanui qui a été inscrit dans la loi en décembre et qui a entériné une méthodologie de travail que le Civen utilisait déjà depuis mai 2018.Cet amendement a été adopté un peu moins de deux ans après que la notion de "risque négligeable" a été supprimée de la loi Morin, ouvrant ainsi la voie à une "automaticité" des réparations financières.L'élue souligne que cet amendement", interpelle Eliane Tevahitua dans sa question adressée au président du Pays.Elle conclut : "Le président du Pays ou son représentant répondra jeudi dans l'hémicycle à Eliane Tevahitua.