Dix indemnisations refusées après l’amendement Tetuanui

Dans son communiqué, le président du tribunal administratif de Papeete explique que sur les douze rejets du Civen, deux ont finalement été annulés et pourront donc bénéficier d’une indemnisation. Le premier concerne un ancien employé du CEP affecté à Moruroa de 1966 et 1969 et décédé en 2017 d’un cancer des poumons et le second concerne un ancien militaire affecté à Hao entre 1968 et 1974 et atteint d’un cancer de la vessie. « Le tribunal estime que le Civen n’a pas apporté la preuve que les intéressés auraient été constamment exposés à une dose annuelle de rayonnement ionisants dus aux essais nucléaires inférieures au seuil désormais fixés par la loi ». Le tribunal a donc ordonné une expertise pour évaluer les préjudices pour ces deux dossiers.



En revanche, pour dix autres décisions de rejet du Civen concernant des personnes n’ayant pas séjourné sur les sites des essais nucléaires et pour partie nées après la fin des tirs atmosphériques, le tribunal précise que « les éléments produits par le Civen permettent d’établir que ces personnes ont été exposées à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil désormais fixé par la loi ».