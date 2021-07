Nu’uroa, une 3e édition "version Ti’a Mai"

TAHITI, le 27 juillet 2021 - Le festival Nu’uroa aura lieu pour la troisième année consécutive. Du fait de la crise et de l’organisation du festival Ti’a Mai, l’événement s’adapte. Il s’agira pour les groupes de présenter l’ensemble de leur spectacle du Heiva, et non un extrait comme ils en avaient l’habitude.



“ Cette année, étant donné le contexte, le Nu’uroa fest que nous accueillons dans les jardins va changer de formule ”, annonce Miriama Bono, directrice du Musée de Tahiti et des Îles. Jusqu’alors les groupes invités présentaient un extrait d’une vingtaine de minutes de leur passage au Heiva. Ils restaient en grand costume.



“ Ils présenteront la totalité de leur passage au festival Ti’a Mai ”, explique Miriama Bono. Danseuses et danseurs auront donc à changer de costume comme ils l’ont fait à To’ata. Le public pourra les admirer pendant 45 minutes. Cinq groupes de danse et trois groupes de chant participent au Nu’uroa fest cette année.



Le premier Nu’uroa fest a été mis en place en 2018 à l’initiative du ministre de la Culture. Il a été lancé pour permettre aux troupes qui, dans le cadre du Heiva, n’étaient pas lauréates ou invitées dans les shows hôtel, à se produire à nouveau. En effet, le Heiva demande une très longue préparation, un très lourd investissement à tous les niveaux. La scène et l’échange avec le public étant l’aboutissement de centaines d’heures d’efforts.



Du Tiurai au Heiva



Dans la salle d’exposition temporaire du musée, se tiendra en même temps ouverte l’exposition Tahiti Ti’a Mai, du Tiurai au Heiva. Elle vise à faire revivre l’évolution de ce grand événement qui aurait eu 140 ans cette année.



Des collections diversifiées sont présentées : des costumes du Heiva des années 1950 à nos jours mais aussi des reproductions photographiques de 1880 à 1960, une partie des collections de chapeaux, un des derniers va’a de course en bois de 1980 et une sélection de tableaux d’artistes de renom comme Adriaan Herman Gouwe, Alfred Le Moin, Bobby Holcomb, François Ravello et André Marere. Une centaine de documents et objets sont visibles.



L’exposition restera ouverte jusqu’au 31 octobre Des visites guidées seront organisées les 14 et 28 août, les 11 et 25 septembre ainsi que les 9 et 23 octobre. Un atelier tressage niau pour les adultes est prévu le 21 août.